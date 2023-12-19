Inter Milan Hadapi Atletico Madrid di 16 Besar Liga Champions 2023-2024, Simone Inzaghi Antusias Ketemu Teman Lama

MILAN – Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi antusias menyambut laga kontra Atletico Madrid di 16 besar Liga Champions 2023-2024. Pasalnya ia senang karena bertemu teman seperjuangannya saat masih di Lazio, yakni Diego Simeone yang merupakan pelatih Atletico saat ini.

Simeone dan Inzaghi merupakan dua pelatih yang pernah bermain bersama di Lazio. Pada masanya, Inzaghi dan Simeone pernah memenangkan empat gelar bersama di Biancocelesti -julukan Lazio- pada kurun waktu 1999-2001.

Empat gelar itu adalah Liga Italia (1999-2000), UEFA Super Cup (1999-2000), Coppa Italia (1999-2000), dan Piala Super Italia (2000-2001). Kemudian, Simeone hengkang dari Lazio pada 2003 menuju Atletico Madrid.

Sedangkan, Inzaghi masih bertahan hingga akhirnya pensiun di Lazio pada tahun 2010. Walau begitu, Inzaghi sempat dipinjamkan Lazio ke Sampdoria pada tahun 2005, dan Atalanta (2007).

Setelah perpisahan 20 tahun lalu, kedua pria itu akhirnya akan dipertemukan kembali di babak 16 besar Liga Champions masing-masing sebagai pelatih. Inzaghi mengatakan senang bisa berhadapan dengan Simeone, salah satu pelatih legendaris Atletico Madrid.