HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pelatih Hebat Dunia yang Mampu Asah Kemampuan Terbaik Cristiano Ronaldo, Nomor 1 Paling Gila!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |16:01 WIB
5 Pelatih Hebat Dunia yang Mampu Asah Kemampuan Terbaik Cristiano Ronaldo, Nomor 1 Paling Gila!
Berikut 5 pelatih yang sukses asah kemampuan Cristiano Ronaldo. (Foto: Instagram/@alnassr)
SEBANYAK 5 pelatih hebat dunia yang mampu asah kemampuan terbaik Cristiano Ronaldo akan diulas Okezone. Cristiano Ronaldo merupakan salah satu pesepakbola terbaik yang pernah ada.

Ia tercatat meraih lima trofi Ballon dOr dan berstatus pencetak gol terbanyak sepanjang masa di level profesional. Di sepanjang karier sepakbolanya, ada sejumlah pelatih yang sukses mengasah kemampuan terbaik Cristiano Ronaldo. Siapa saja?

Berikut 5 pelatih hebat dunia yang mampu asah kemampuan terbaik Cristiano Ronaldo:

5. Sir Alex Ferguson

Sir Alex Ferguson

Sir Alex Ferguson merupakan pelatih yang sukses membentuk Cristiano Ronaldo sebagai pesepakbola mematikan. Di tangan Sir Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo keluar sebagai top skor Liga Inggris 2007-2008.

Cristiano Ronaldo juga tercatat sebagai top skor Liga Champions 2008-2009 dengan koleksi delapan gol. Serangkaian pencapaian di atas membuat Cristiano Ronaldo diboyong Real Madrid pada musim panas 2009 dengan memecahkan rekor transfer dunia saat itu, yakni 94 juta euro. Satu lagi, bersama Sir Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo memenangkan Ballon dOr 2008.

4. Jose Mourinho

Jose Mourinho

Jose Mourinho memang dikenal sebagai pelatih pragmatis. Namun, selama tiga tahun (2010-2013) ditangani Jose Mourinho di Real Madrid, Cristiano Ronaldo selalu menembus barier 50 gol.

Di musim 2010-2011, Cristiano Ronaldo mengemas 53 gol dari 54 pertandingan, mendulang 60 gol dari 55 laga (2011-2012) dan mencetak 55 gol dari 55 laga (2012-2013). Berkat kiprah apik di musim 2012-2013 itu, Cristiano Ronaldo memenangkan Ballon dOr 2013.

