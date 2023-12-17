Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Meski Turun Kasta ke Liga Europa, Bos AC Milan Minta Para Pemain Tetap Main Maksimal

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |13:39 WIB
Meski Turun Kasta ke Liga Europa, Bos AC Milan Minta Para Pemain Tetap Main Maksimal
AC Milan akan berjuang di babak playoff 16 besar Liga Europa 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

MILAN - AC Milan dipastikan turun kasta ke Liga Europa usai finis di peringkat pada fase grup Liga Champions 2023-2024. Meski begitu, Direktur Teknik AC Milan, Geoffrey Moncada mau para pemain Milan tetap serius dan tampil maksimal di ajang Liga Europa tersebut demi meraih gelar juara.

Ya, tim asuhan Stefano Pioli itu hanya mampu bercokol di posisi ketiga Grup F Liga Champions 2023-2024. Posisi itu tidak mampu membuat AC Milan lolos ke babak 16 besar dan terpaksa turun untuk tampil di playoff 16 besar Liga Europa 2023-2024.

Geoffrey Moncada mengatakan timnya masih bersyukur masih berada dalam kompetisi Eropa. Jadi, ajang itu masih ada kesempatan untuk AC Milan bisa berprestasi.

"Kami hanya boleh berpikir positif karena kita masih berada di Eropa," kata Geoffrey Moncada dilansir dari Tuttomercato, Minggu (17/12/2023).

Newcastle United vs AC Milan

Moncada mengatakan Milan harus tampil lebih baik dalam Liga Europa. Hal itu agar AC Milan menjaga kans dapat berprestasi dalam ajang tersebut meskipun tidak mudah.

Halaman:
1 2
      
