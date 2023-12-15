Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Sebelum Kepemimpinan Shin Tae-yong yang Tampil Gemilang, Nomor 1 Seorang Mualaf

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |19:33 WIB
5 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Sebelum Kepemimpinan Shin Tae-yong yang Tampil Gemilang, Nomor 1 Seorang Mualaf
Stefano Lilipaly merupakan salah satu pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang bersinar sebelum era Shin Tae-yong (Foto: Bali United)
A
A
A

SEBANYAK 5 pemain naturalisasi Timnas Indonesia sebelum kepemimpinan Shin Tae-yong yang tampil gemilang akan diulas Okezone. Sejarah mencatat, program naturalisasi pemain keturunan atau asing di skuad Timnas Indonesia dimulai sejak 2010 silam dan hingga kini masih dilakukan.

Menariknya, ada 5 pemain naturalisasi Timnas Indonesia sebelum kepemimpinan Shin Tae-yong yang tampil gemilang. Siapa saja?

Pemain PSM Makassar berfoto bersama Shin Tae-yong (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)

Berikut 5 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Sebelum Kepemimpinan Shin Tae-yong yang Tampil Gemilang:

5. Irfan Bachdim

Irfan Bachdim

Irfan Haarys Bachdim atau dikenal sebagai Irfan Bachdim merupakan pemain yang bisa berposisi sebagai penyerang, pemain sayap atau gelandang serang yang kini membela klub Liga 1 2023-2024, Persik Kediri. Pemain kelahiran Belanda itu dinaturalisasi jadi WNI.

Irfan Bachdim melakukan debut untuk Timnas Indonesia pada 1 Desember 2010 di Piala AFF 2010. Selama membela skuad Garuda senior, pemain yang kini berusia 35 tahun ini sudah mencatatkan 40 caps dan 11 gol.

4. Raphel Maitimo

Raphael Maitimo

Raphael Maitimo kini menjadi pelatih Timnas Kanada U-17. Saat masih jadi pemain, pria kelahiran 17 Maret 1984 itu sebelumnya malang melintang di Indonesia membela sejumlah klub top seperti Persib Bandung, Persebaya Surabaya, hingga PSM Makassar.

Pemain keturunan Belanda itu dinaturalisasi jadi WNI dan pernah membela Timnas Indonesia. Tercatat, Raphael Maitimo sudah mengoleksi 4 caps dan 1 gol untuk Timnas Indonesia. Meski singkat, dia memberikan kontribusi yang cukup baik.

Halaman:
1 2 3
      
