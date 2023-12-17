Hasil Napoli vs Cagliari di Liga Italia 2023-2024: Victor Osimhen Jadi Aktor Kemenangan Tipis Partenopei

NAPLES - Hasil Napoli vs Cagliari di Liga Italia 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Diego Armando Maradona, Naples, Italia, Minggu (17/12/2023) dini hari WIB itu berakhir dengan skor 2-1 untuk I Partenopei.

Dua gol Napoli dicetak Victor Osimhen (69') serta Khvicha Kvaratskhelia (75') yang memanfaatkan umpan striker asal Nigeria itu. Sementara, Cagliari membalas lewat Leonardo Pavoletti (72').

Jalannya Pertandingan

Di luar dugaan, laga berjalan seru lantaran Cagliari berani meladeni permainan terbuka Napoli. Menit 10, Osimhen sudah mengancam lewat tembakan dari jarak dekat yang sayangnya tidak tepat sasaran.

Menit 22, gantian Cagliari mengancam lewat sepakan Tommaso Augello dari luar kotak penalti yang melenceng tipis saja dari gawang Alex Meret. Setelah itu, laga berjalan datar dan tidak banyak aksi. Skor 0-0 menutup babak pertama.

Usai rehat, laga kembali berjalan menarik. Adam Obert yang baru masuk sebagai pengganti, hampir membawa Cagliari unggul di menit ke-47 andai tembakannya tidak mengarah tepat ke pelukan Meret.

Di menit ke-55, umpan silang Giovanni Di Lorenzo sempat disapu Nahitan Nandez. Namun, bola jatuh di kaki Andre-Franck Zambo Anguissa. Eks gelandang Fulham itu sempat mengontrol si kulit bundar sebelum melepaskan tendangan setengah voli yang melambung tipis di atas gawang Simone Scuffet.