Daftar 14 Klub yang Lolos 16 Besar Liga Champions 2023-2024: Klub Kevin Diks Melenggang Bareng Napoli

DAFTAR 14 klub yang lolos ke 16 besar Liga Champions 2023-2024 akan dibahas di sini. FC Copenhagen, klub yang dibela oleh pemain keturunan Indonesia Kevin Diks, sukses lolos bersama Napoli.

Sebelum matchday terakhir fase grup Liga Champions 2023-2024 dimulai, sudah ada 12 klub yang mengamankan kelolosan. Dari Grup A, Bayern Munich telah lebih dulu dipastikan lolos.

FC Copenhagen, Galatasaray, dan Manchester United berebut satu tiket lain untuk menemani Bayern Munich. Di luar dugaan, yang lolos justru FC Copenhagen.

Tim asal Denmark itu memastikan kelolosan setelah berhasil mengalahkan Galatasaray 1-0 di pekan terakhir. Gol Lukas Lerager pada meit ke-58 mejadi satu-satunya pembeda dalam laga ini.

Pemain keturunan Indonesia, Kevin Diks, turut berperan dalam kesuksesan tersebut. Dia diturunkan sebagai starter dan dipercaya tampil selama 90 menit.

Sementara itu, satu tim lain yang menambah daftar tim lolos adalah Napoli. Sang raksasa Italia sukses merebut tiket lolos setelah mengalahkan Braga dengan skor 2-0.