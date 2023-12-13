Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Union Berlin vs Real Madrid di Liga Champions 2023-2024: Joselu Dwigol, Los Blancos Menang 3-2!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |04:57 WIB
Hasil Union Berlin vs Real Madrid di Liga Champions 2023-2024: Joselu Dwigol, Los Blancos Menang 3-2!
Joselu mencetak dua gol kontra Union Berlin dan membawa Real Madrid menang 3-2 (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL Union Berlin vs Real Madrid di Liga Champions 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan di Olympiastadion, Berlin pada Rabu (13/12/2023) dini hari WIB berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Los Blancos -- julukan Real Madrid.

Union Berlin berjuang keras untuk menang dan sukses mencetak gol melalui Kevin Volland (45+1') dan Alex Kral (85'). Namun, Real Madrid sukses menang berkat dwigol Joselu (61' dan 72') dan gol Dani Ceballos (89').

Union Berlin vs Real Madrid

Jalannya Pertandingan

Pertandingan ini sudah tidak menentukan bagi Real Madrid yang sudah dipastikan lolos, namun Union Berlin masih berupaya finis ketiga agar melanjutkan ke Liga Europa. Tuan rumah pun langsung mengancam di menit kedua melalui tendangan voli Kevin Behrens, namun masih bisa ditepis oleh Kepa Arrizabalaga.

Real Madrid membalas pada menit ke-16. Joselu sukses menanduk umpan Fran Garcia, namun bola mengenai tiang gawang.

Real Madrid dapat penalti menjelang jeda turun minum. Namun, Luka Modric gagal melaksanakan tugasnya dengan baik.

Alih-alih unggul, Real Madrid malah kebobolan. David Alaba melakukan blunder dan Kevin Volland sukses mengakhiri peluang dengan menjebol gawang Kepa. Skor 1-0 untuk Union Berlin saat jeda turun minum.

Setelah jeda, Carlo Ancelotti merespons dengan menurunkan Toni Kroos untuk menggantikan Federico Valverde. Namun, Union Berlin yang malah mengancam lebih dulu melalui Robin Gosens pada menit ke-47, yang masih terlalu tinggi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/25/11/1659971/keluhkan-jadwal-boxing-day-rasa-indonesia-thom-haye-bermain-tanggal-27-itu-gila-aln.webp
Keluhkan Jadwal Boxing Day Rasa Indonesia, Thom Haye: Bermain Tanggal 27 Itu Gila!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/25/pelatih_liverpool_arne_slot.jpg
Murka! Arne Slot Bongkar Penyebab Liverpool Terancam Gagal Tembus Empat Besar Premier League
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement