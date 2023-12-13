Hasil Union Berlin vs Real Madrid di Liga Champions 2023-2024: Joselu Dwigol, Los Blancos Menang 3-2!

HASIL Union Berlin vs Real Madrid di Liga Champions 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan di Olympiastadion, Berlin pada Rabu (13/12/2023) dini hari WIB berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Los Blancos -- julukan Real Madrid.

Union Berlin berjuang keras untuk menang dan sukses mencetak gol melalui Kevin Volland (45+1') dan Alex Kral (85'). Namun, Real Madrid sukses menang berkat dwigol Joselu (61' dan 72') dan gol Dani Ceballos (89').

Jalannya Pertandingan

Pertandingan ini sudah tidak menentukan bagi Real Madrid yang sudah dipastikan lolos, namun Union Berlin masih berupaya finis ketiga agar melanjutkan ke Liga Europa. Tuan rumah pun langsung mengancam di menit kedua melalui tendangan voli Kevin Behrens, namun masih bisa ditepis oleh Kepa Arrizabalaga.

Real Madrid membalas pada menit ke-16. Joselu sukses menanduk umpan Fran Garcia, namun bola mengenai tiang gawang.

Real Madrid dapat penalti menjelang jeda turun minum. Namun, Luka Modric gagal melaksanakan tugasnya dengan baik.

Alih-alih unggul, Real Madrid malah kebobolan. David Alaba melakukan blunder dan Kevin Volland sukses mengakhiri peluang dengan menjebol gawang Kepa. Skor 1-0 untuk Union Berlin saat jeda turun minum.

Setelah jeda, Carlo Ancelotti merespons dengan menurunkan Toni Kroos untuk menggantikan Federico Valverde. Namun, Union Berlin yang malah mengancam lebih dulu melalui Robin Gosens pada menit ke-47, yang masih terlalu tinggi.