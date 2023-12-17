Selama Liverpool Diperkuat Mohamed Salah dan Dilatih Jurgen Klopp, Manchester United Jangan Harap Menang!

MANCHESTER - Legenda Manchester United, Dimitar Berbatov, mengingatkan juniornya Liverpool tidak akan mudah dikalahkan jelang laga pekan ke-17 Liga Inggris 2023-2024. Selama masih ada sosok Mohamed Salah dan Jurgen Klopp, The Reds disebutnya lebih superior.

Seperti diketahui, Man United akan menjalani laga tandang ke markas Liverpool di Stadion Anfield, Minggu (17/12/2023) pukul 23.30 WIB. Menjelang laga tersebut, Berbatov sama sekali tidak melihat mantan timnya bisa mencuri kemenangan.

Pria asal Bulgaria itu mengatakan, Liverpool memiliki sosok Salah yang merupakan senjata mereka. Ditambah lagi, ada Klopp di kursi pelatih. Berbatov memprediksi tuan rumah akan benar-benar langsung menghujam lini pertahanan Man United sejak menit awal.

“Ketika kita berbicara tentang Liverpool, kita berbicara tentang Mohamed Salah, dan kita berbicara tentang konsistensi. Salah adalah legenda Liverpool," papar Berbatov, dikutip dari Metro, Minggu (17/12/2023).

"Cara dia bermain sepak bola dan apa yang dibawanya ke tim sangat baik, ditambah pelatih yang memahami anda seperti Jurgen Klopp, maka Anda akan mendapatkan hasil,” imbuh eks penyerang Tottenham Hotspur itu.

"Salah adalah ancaman utama dari Liverpool, namun mereka punya banyak pemain hebat. Klopp cukup pintar untuk mengeksplorasi kelemahan Man United dalam performa mereka, dan kita tahu Liverpool akan memulai pertandingan seperti anjing gila, mereka akan mengejar, menggigit, dan mungkin mencetak gol,” tukasnya.