HOME BOLA LIGA CHAMPION

Kisah Marco Materazzi yang Sangat Membenci si Nyonya Tua Juventus hingga Tak Rela Juara Liga Champions

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |03:07 WIB
Kisah Marco Materazzi yang Sangat Membenci si Nyonya Tua Juventus hingga Tak Rela Juara Liga Champions
Marco Materazzi begitu membenci Juventus sebagai seorang legenda Inter Milan (Foto: Instagram/@marcomaterazzi)
A
A
A

KISAH Marco Materazzi yang sangat membenci si Nyonya Tua Juventus hingga tak rela juara Liga Champions menarik untuk diulas. Pasalnya, eks bek Inter Milan itu begitu tidak suka dengan rivalnya.

Bagi penikmat sepakbola, tentu tidak asing dengan nama Marco Materazzi. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah ini merupakan legenda dari salah satu klub terbesar di Italia, yakni Inter Milan.

Marco Materazzi

Materazzi bergabung dengan Inter pada 2001. Selama sekira 10 tahun membela Nerazzurri, dia sukses menjadi benteng kokoh di lini pertahanan dan membuat Inter meraih banyak gelar termasuk treble winner pada 2010. Sebagai legenda dia sangat membenci Juventus sebagai tim rival.

Hal itu tidak lepas dari deretan aksi kontroversi yang dilakukan Si Nyonya Tua dalam meraih kemenangan di setiap laga. Saking bencinya dengan Juventus, Materazzi bahkan sampai tidak rela jika suatu saat Bianconeri menjuarai Liga Champions.

Menurutnya, jika Juventus meraih trofi si kuping besar, itu sangat buruk karena mereka tidak pantas. Hal itu sempat nyaris menjadi kenyataan pada Liga Champions 2014-2015 dan 2016-2017 di mana sang rival bebuyutan melaju hingga final.

Hal ini membuat Materazzi panik, takut jika Juventus akan menang. Dia bahkan sampai sampai menonton langsung dan final Liga Champions itu untuk memastikan jika klub yang dibenci akan kalah.

“Saya menghormati mereka sebagai sebuah klub, tapi secara olahraga saya benci Juventus,” kata Materazzi dilansir dari Football Italia, Minggu (17/12/2023).

