Sambut UEFA EURO 2024 Carles Puyol dan Marco Materazzi Akan Datang ke Indonesia!

SESAAT lagi UEFA EURO 2024 akan kembali bergulir, dalam rangka menyambut event sepak bola terbesar di Eropa ini, RCTI mengundang Carles Puyol dan Marco Materazzi untuk hadir di hadapan pemirsa.

Siapa yang tidak kenal dengan Carles Puyol? Pria kelahiran 13 April 1978 yang akrab dengan sebutan Puyol ini telah bermain untuk club Barcelona selama hampir 10 tahun.

Puyol juga pernah mendapatkan julukan El Tiburon yang bermakna Sang Hiu dari seorang komentator terkenal asal Spanyol bernama Andres Montes karena tidak ada pemain lawan yang aman ketika berhadapan dengan Puyol.

Selain Carles Puyol, akan hadir juga mantan legenda Inter Milan Marco Materazzi. Walaupun dikenal sebagai bek kontroversial, Materazzi menghabiskan 10 tahun karirnya di Inter Milan, ia juga memenangkan gelar treble. Materazzi sekarang melatih klub sepak bola di Chennaiyin.

Kedua bek legendaris ini akan hadir di rangkaian acara yang digelar oleh RCTI untuk menyambut UEFA EURO 2024. Puyol dan Materazzi akan bermain sepak bola bersama para artis papan atas Indonesia di Celebrity Sunday Match antara lain Augie Fantinus, Bastian Steel, Rifky Alhabsy, Syamsir Alam, Rifky Balweel, Thariq Halilintar, Nyoman Paul, Rizky Billar, Raffi Ahmad, Teuku Ryzki, Atta Halilintar, Joshua Suherman dan Dede Sunandar

Tak hanya itu, Rangkaian menyambut UEFA EURO 2024 semakin meriah dengan penampilan artis-artis ternama yang akan tampil di Konser Launching UEFA EURO 2024 diantaranya Raffi Ahmad, Ananda Omesh, Rony Parulian, Novia Bachmid, TBA, Trio Macan, Toxic Girls, Femme Fatale dan masih banyak lagi. Puyol dan Materazzi juga akan menambah kemeriahan malam Konser Launching UEFA EURO 2024.