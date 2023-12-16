Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sambut UEFA EURO 2024 Carles Puyol dan Marco Materazzi Akan Datang ke Indonesia!

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |12:38 WIB
Sambut UEFA EURO 2024 Carles Puyol dan Marco Materazzi Akan Datang ke Indonesia!
Marco Materazzi dan Carles Puyol akan hadir ke Indonesia untuk menyambut ajang Euro 2024 (Foto: ist)
A
A
A

SESAAT lagi UEFA EURO 2024 akan kembali bergulir, dalam rangka menyambut event sepak bola terbesar di Eropa ini, RCTI mengundang Carles Puyol dan Marco Materazzi untuk hadir di hadapan pemirsa.

Siapa yang tidak kenal dengan Carles Puyol? Pria kelahiran 13 April 1978 yang akrab dengan sebutan Puyol ini telah bermain untuk club Barcelona selama hampir 10 tahun.

Puyol juga pernah mendapatkan julukan El Tiburon yang bermakna Sang Hiu dari seorang komentator terkenal asal Spanyol bernama Andres Montes karena tidak ada pemain lawan yang aman ketika berhadapan dengan Puyol.

Selain Carles Puyol, akan hadir juga mantan legenda Inter Milan Marco Materazzi. Walaupun dikenal sebagai bek kontroversial, Materazzi menghabiskan 10 tahun karirnya di Inter Milan, ia juga memenangkan gelar treble. Materazzi sekarang melatih klub sepak bola di Chennaiyin.

Kedua bek legendaris ini akan hadir di rangkaian acara yang digelar oleh RCTI untuk menyambut UEFA EURO 2024. Puyol dan Materazzi akan bermain sepak bola bersama para artis papan atas Indonesia di Celebrity Sunday Match antara lain Augie Fantinus, Bastian Steel, Rifky Alhabsy, Syamsir Alam, Rifky Balweel, Thariq Halilintar, Nyoman Paul, Rizky Billar, Raffi Ahmad, Teuku Ryzki, Atta Halilintar, Joshua Suherman dan Dede Sunandar

Tak hanya itu, Rangkaian menyambut UEFA EURO 2024 semakin meriah dengan penampilan artis-artis ternama yang akan tampil di Konser Launching UEFA EURO 2024 diantaranya Raffi Ahmad, Ananda Omesh, Rony Parulian, Novia Bachmid, TBA, Trio Macan, Toxic Girls, Femme Fatale dan masih banyak lagi. Puyol dan Materazzi juga akan menambah kemeriahan malam Konser Launching UEFA EURO 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/12/3038251/nobar_piala_eropa_2024-ta0K_large.jpg
Seru! MVN Gelar Nobar Piala Eropa 2024 di Summarecon Mall Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/51/3023673/prediksi-skor-denmark-vs-inggris-di-piala-eropa-2024-the-three-lions-mengaum-keras-tfc7brdEZM.jpg
Prediksi Skor Denmark vs Inggris di Piala Eropa 2024: The Three Lions Mengaum Keras?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/51/3005962/para-pemain-inter-milan-siap-gendong-timnas-italia-di-uefa-euro-2024-52mnWzMye4.jpg
Para Pemain Inter Milan Siap Gendong Timnas Italia di UEFA Euro 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/51/3005667/5-negara-peserta-euro-2024-yang-ranking-fifa-nya-paling-dekat-dengan-timnas-indonesia-nomor-1-pernah-bantai-thailand-8-0-8Pd1ffLvwT.jpg
5 Negara Peserta Euro 2024 yang Ranking FIFA-nya Paling Dekat dengan Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Bantai Thailand 8-0!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/50/1660883/anthony-joshua-dapat-tawaran-duel-perebutan-gelar-dunia-ancam-laga-kontra-tyson-fury-pfy.webp
Anthony Joshua Dapat Tawaran Duel Perebutan Gelar Dunia, Ancam Laga Kontra Tyson FuryÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/29/hector_souto.jpg
25 Pemain Timnas Futsal Indonesia untuk Piala Asia 2026 Dirilis, Hector Souto Beri Peringatan Keras!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement