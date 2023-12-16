5 Pelatih Kenamaan Dunia Ini Ternyata Pernah Satu Tim dengan Cristiano Ronaldo di Manchester United, Nomor 1 Jadi Bosnya!

Ole Gunnar Solskjaer termasuk pelatih kenamaan dunia yang pernah satu tim dengan Cristiano Ronaldo di Manchester United (Foto: Instagram/@cristiano)

LIMA pelatih kenamaan dunia ini ternyata pernah satu tim dengan Cristiano Ronaldo di Manchester United. Bahkan, ada yang pernah langsung jadi pelatihnya di Inggris!

Seperti diketahui, nama Cristiano Ronaldo sangat identik dengan tim Manchester United. Direkrut pada 2003 oleh Sir Alex Ferguson dari Sporting Lisbon, CR7 dengan cepat menjadi idola di Old Trafford.

Lalu, siapa saja lima pelatih kenamaan dunia yang pernah satu tim dengan Cristiano Ronaldo di Manchester United? Simak ulasannya.

5. Quinton Fortune

Quinton Fortune adalah seorang gelandang asal Afrika Selatan yang bergabung ke Manchester United pada 2000. Sebelum hengkang ke Bolton pada 2006, Fortune sempat bekerja sama dengan Ronaldo selama kurang lebih tiga musim.

Pasca pensiun, Quinton Fortune pernah menjadi asisten pelatih Manchester United U-23, pelatih Reading, pelatih tim muda Inggris. Kini dia menjadi asisten pelatih di tim Chivas.

4. Phil Neville

Phil Neville adalah bek kanan asli jebolan akademi Manchester United dan bermain untuk klub ini pada kurun waktu 1994-2005. Dengan kata lain, Neville pernah menjadi rekan satu tim Ronaldo selama dua musim sebelum memutuskan hengkang ke Everton.

Pasca pensiun, Phil Neville banting setir menjadi pelatih. Tercatat ia pernah menjadi asisten pelatih di Manchester United, Valencia, dan Timnas Kanada. Dia juga pernah menangani Inter Miami.