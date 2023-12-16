Kisah Cinta Georgina Rodriguez Sebelum Taklukkan Hati Cristiano Ronaldo, Bikin Fotografer Ini Luluh!

KISAH cinta Georgina Rodriguez sebelum taklukkan hati Cristiano Ronaldo akan dibahas Okezone. Model kawakan kelahiran Argentina itu telah menjalin hubungan spesial dengan CR7 –julukan Cristiano Ronaldo- sejak 2016 silam.

Selama kurang lebih 8 tahun memadu kasih, Georgina Rodriguez dan sang megabintang Al Nassr itu sudah dikaruniai dua anak kandung. Kedua anak mereka yakni bernama Alana Martina dan Bella Esmeralda.

Namun, hubungan kedua sejoli itu diketahui belum sah alias belum menikah hingga saat ini. Kendati demikian, Georgina Rodriguez tetap setia untuk menjadi pendamping sang juara Piala Eropa 2016 itu.

Menariknya, Georgina pernah memiliki kisah cinta di masa mudanya sebelum dirinya jatuh ke pelukan Cristiano Ronaldo. Model 29 tahun itu pernah menjalin hubungan dengan teman semasa remajanya, Javier Hernandez.

Hal itu diungkapkan Javier Hernandez dalam acara reality show Spanyol Island of Temptations pada 2021. Pria yang kini berprofesi sebagai fotografer itu mengaku pernah berpacaran dengan Georgina selama hampir lima tahun sebelum putus pada 2012.

"Kami bersama-sama pada usia 13 sampai 18 tahun. Kami sempat di satu kelas yang sama ketika sekolah, walau selanjutnya beda kelas," ungkap Javier Hernandez, mengutip dari Essentially Sports.