Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Cinta Georgina Rodriguez Sebelum Taklukkan Hati Cristiano Ronaldo, Bikin Fotografer Ini Luluh!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |12:04 WIB
Kisah Cinta Georgina Rodriguez Sebelum Taklukkan Hati Cristiano Ronaldo, Bikin Fotografer Ini Luluh!
Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez (Foto: Reuters)
A
A
A

KISAH cinta Georgina Rodriguez sebelum taklukkan hati Cristiano Ronaldo akan dibahas Okezone. Model kawakan kelahiran Argentina itu telah menjalin hubungan spesial dengan CR7 –julukan Cristiano Ronaldo- sejak 2016 silam.

Selama kurang lebih 8 tahun memadu kasih, Georgina Rodriguez dan sang megabintang Al Nassr itu sudah dikaruniai dua anak kandung. Kedua anak mereka yakni bernama Alana Martina dan Bella Esmeralda.

Namun, hubungan kedua sejoli itu diketahui belum sah alias belum menikah hingga saat ini. Kendati demikian, Georgina Rodriguez tetap setia untuk menjadi pendamping sang juara Piala Eropa 2016 itu.

Menariknya, Georgina pernah memiliki kisah cinta di masa mudanya sebelum dirinya jatuh ke pelukan Cristiano Ronaldo. Model 29 tahun itu pernah menjalin hubungan dengan teman semasa remajanya, Javier Hernandez.

Hal itu diungkapkan Javier Hernandez dalam acara reality show Spanyol Island of Temptations pada 2021. Pria yang kini berprofesi sebagai fotografer itu mengaku pernah berpacaran dengan Georgina selama hampir lima tahun sebelum putus pada 2012.

"Kami bersama-sama pada usia 13 sampai 18 tahun. Kami sempat di satu kelas yang sama ketika sekolah, walau selanjutnya beda kelas," ungkap Javier Hernandez, mengutip dari Essentially Sports.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/51/3152465/diogo_jota_dan_cristiano_ronaldo-UCRh_large.jpg
Cristiano Ronaldo Tak Percaya Diogo Jota Meninggal Dunia: Kami Semua Akan Merindukanmu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/51/3063908/kisah-maria-dolores-aveiro-ibunda-cristiano-ronaldo-yang-dituduh-pakai-ilmu-hitam-untuk-pisahkan-georgina-rodriguez-dengan-cr7-IyT1nQNhGH.jpg
Kisah Maria Dolores Aveiro, Ibunda Cristiano Ronaldo yang Dituduh Pakai Ilmu Hitam untuk Pisahkan Georgina Rodriguez dengan CR7
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/51/3061950/pernah-dibuang-cristiano-ronaldo-ternyata-masih-cinta-manchester-united-P1mmMo76TW.jpg
Pernah Dibuang, Cristiano Ronaldo Ternyata Masih Cinta Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/337/3056637/cristiano_ronaldo-ejHt_large.jpg
Ronaldo Top Skor Liga Champions, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/28/11/1660653/tragedi-kapal-tenggelam-di-labuan-bajo-renggut-nyawa-pelatih-klub-valencia-wanita-bersama-3-anaknya-tiw.webp
Tragedi Kapal Tenggelam di Labuan Bajo Renggut Nyawa Pelatih Klub Valencia Wanita Bersama 3 Anaknya
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/29/cristiano_ronaldo.jpg
Cristiano Ronaldo Pede Cetak 1.000 Gol Asalkan...
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement