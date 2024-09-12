Pernah Dibuang, Cristiano Ronaldo Ternyata Masih Cinta Manchester United

CRISTIANO Ronaldo terang-terangan mengatakan dirinya masih mecintai Manchester United. Hal itu disampaikan sang megabintang dalam sebuah wawancara di kanal YouTube.

Manchester United memang menjadi salah satu bagian penting dari perjalanan karier luar biasa Cristiano Ronaldo. Namanya besar bersama Setan Merah saat masih ditangani Sir Alex Feguson.

Cristiano Ronaldo kemudian meninggalkan Man United menuju Real Madrid pada 2009. Beberapa tahun berselang, penyerang asal Portugal itu memutuskan untuk kembali ke Old Trafford.

CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- pulang ke Manchester United pada 2021 lalu. Sayang, keputusannya untuk kembali tidak berjalan sesuai harapan. Cristiano Ronaldo sulit membawa Man United bangkit hingga terdepak dari tim utama.

Dia kemudian membuat langkah besar dengan meninggalkan sepakbola Eropa untuk bergabung ke klub Arab Saudi, Al Nassr. Saat ini Cristiano Ronaldo tengah menjalani musim keduanya bersama Faris Najd -julukan Al Nassr.

Meski demikian, hati kecil Cristiano Ronaldo mengatakan dirinya masih sangat mencintai Manchester United. Dia pun berharap yang terbaik untuk pasukan Erik ten Hag.