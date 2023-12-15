Daftar 8 Klub yang Lolos 16 Besar Liga Europa 2023-2024: Termasuk Liverpool, Semua Wakil Inggris Berjaya di Fase Grup!

Liverpool masuk ke dalam 8 tim yang langsung lolos ke 16 besar Liga Europa 2023-2024. (Foto: Reuters)

DAFTAR 8 klub yang lolos 16 besar Liga Europa 2023-2024 telah diketahui. Wakil Inggris menjadi yang terbanyak yang sukses merebut tiket ke babak 16 besar Liga Europa 2023-2024 secara langsung, yakni West Ham United, Brighton & Hove Albion, serta Liverpool.

Seperti yang diketahui, fase grup Liga Europa 2023-2024 baru saja berakhir pada dini hari tadi, Jumat (15/12/2023). 16 laga sudah dimainkan dan akhirnya telah diketahui 8 tim yang menjadi juara grup.

Hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke 16 besar Liga Europa 2023-2024. Sementara posisi kedua harus melalui babak playoff untuk bisa tampil di babak 16 besar dan peringkat ketiga turun ke Liga Konferensi Eropa 2023-2024.

Dengan persyaratan itu, tidak heran juara grup begitu penting di babak awal Liga Europa 2023-2024 tersebut. Setelah melalui perjalanan panjang, kini delapan tim sukses menjadi juara di grup mereka masing-masing.

Menariknya wakil Inggris menjadi yang paling banyak mengirimkan perwakilan ke 16 besar sejauh ini, yakni ada tiga tim. West Ham juara di Grup A, sementara Brighton menempati posisi pertama di Grup B, dan terakhir ada Liverpool yang menguasai Grup E.

Dengan begitu, semua wakil Inggris yang bermain di fase grup Liga Europa 2023-2024 sukses menjadi juara grup dan berhak lolos langsung ke 16 besar. Sedangkan sisanya datang dari berbagai kompetisi.