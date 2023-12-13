Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Terengganu vs Bali United di AFC Cup 2023-2024: Serdadu Tridatu Tumbang 0-2

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |21:06 WIB
Hasil Terengganu vs Bali United di AFC Cup 2023-2024: Serdadu Tridatu Tumbang 0-2
Laga Terengganu vs Bali United di AFC Cup 2023-2024. (Foto: Bali United)
HASIL Terengganu vs Bali United di AFC Cup 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Serdadu Tridatu -julukan Bali United- harus mengakhiri perjalanan di Piala AFC 2023-2024 dengan kekalahan dari Terengganu FC.

Duel Terengganu vs Bali United digelar di Sultan Mizan Zainal Abidin Stadium, Terengganu, Rabu (13/12/2023) malam WIB. Bali United kalah 0-2 karena kebobolan oleh Sony Norde (39’) dan juga Sardor Kulmatov (89’).

Terengganu vs Bali United

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bali United mengancam lebih dulu lewat tandukan Ryuji Utomo kala laga baru berjalan satu menit. Namun sayang, bola masih melebar.

Terengganu FC menjawab lewat tembakan Arif Fadzilah di menit ketujuh. Namun, tembakannya dari luar kotak penalti juga masih melebar.

Peluang berbahaya kemudian didapat Terengganu FC pada menit 20. Namun, tandukan Habib Haroon masih membentur mistar gawang.

Bali United kembali digempur pada menit 28. Beruntung, tembakan Ivan Mamut berhasil diantisipasi kiper Bali United, Muhammad Ridho.

Muhammad Ridho kemudian jatuh bangun menyelamatkan gawangnya. Tembakan Nurillo Tukhtanisov dan Ivan Mamut digagalkan Muhammad Ridho.

Keperawanan gawang Muhammad Ridho kemudian raib pada menit 39. Umpan Habeeb Harun berhasil dikonversi menjadi gol oleh Sony Norde.

