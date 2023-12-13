Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bali United Hadapi Terengganu, Ilija Spasojevic Bicara Rivalitas Indonesia dan Malaysia

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |13:45 WIB
Bali United Hadapi Terengganu, Ilija Spasojevic Bicara Rivalitas Indonesia dan Malaysia
Bali United akan bertamu ke markas Terengganu FC pada laga lanjutan AFC Cup 2023-2024 (Foto: Bali United)
A
A
A

TERENGGANU – Bali United akan berhadapan dengan Terengganu di laga terakhir Grup G AFC Cup 2023-2024. Penyerang Bali United, Ilija Spasojevic mengakui pertandingan mendatang akan dibumbui rivalitas antara Indonesia dan Malaysia.

Bali United akan melawat ke kandang Terengganu di Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia pada Rabu (13/12/2023) pukul 19.00 WIB. Laga tersebut tidak akan menentukan apa-apa karena kedua tim memiliki peluang yang kecil untuk lolos ke babak selanjutnya.

Sebab, pada Grup F, posisi satu dan kedua memiliki 12 poin yang membuat peluang kedua tim dari grup tersebut terbuka lebar menuju fase semifinal zona Asean. Selain itu, produktifitas gol dari Grup F yang dihuni oleh Macarthur FC dan Phonm Penh Crown cukup tinggi yang membuat dua tim ini dipastikan lolos ke babak berikutnya.

Namun demikian, pertandingan antara Bali United versus Terengganu juga patut dinanti karena mempunyai bumbu rivalitas antara tim Indonesia dan Malaysia. Spasojevic membenarkan hal ini, namun dirinya mengaku hanya ingin fokus untuk memenangkan pertandingan.

“Ya betul soal rival ini memang benar. Tetapi besok saya akan mewakili Bali United yang merupakan klub dari Indonesia menghadapi tim dari Malaysia. Saya fokus untuk bisa membawa tim tetap berusaha memberikan yang terbaik,” kata Spasojevic dilansir dari laman resmi Bali United, Rabu (13/12/2023).

“Kami respek dengan lawan, Terengganu adalah tim yang besar dan memiliki kualitas. Tentu kami memiliki motivasi yang sehat dalam rivalitas ini untuk memberikan hasil terbaik,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
