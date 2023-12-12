Penilaian Bojan Hodak soal Debut Kevin Ray Mendoza di Persib Bandung

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak angkat bicara mengenai debut Kevin Ray Mendoza bersama timnya. Itu terjadi saat menghadapi Persik Kediri di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (10/12/2023) malam.

Pelatih asal Kroasia ini menilai Kevin Ray Mendoza sudah tampil baik di debutnya bersama Persib Bandung. Namun, dia merasa kiper anyarnya itu seharusnya bisa lebih baik saat gagal mengantisipasi gol kedua Persik Kediri.

Alhasil, Persib Bandung kalah dengan skor 0-2. Masing-masing diciptakan Renan Silva melalui titik penalti (49') dan Anderson Nascimento melalui tendangan bebas (59').

“Kalau mau bicara adil, sebenarnya dia seharusnya bisa lebih baik untuk gol kedua,” kata Bojan Hodak usai pertandingan.

Meski demikian, Bojan Hodak memaklumi hal tersebut. Menurutnya, kiper kelahiran Denmark berkebangsaan Filipina ini masih membutuhkan untuk beradaptasi.

Apalagi, lanjutnya, Kevin Ray Mendoza yang dipercaya mengganti Daisuke Sato sebagai pemain asing Asean, baru didatangkan Persib Bandung di bursa transfer pemain putaran kedua Liga 1 2023/2024.