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Saddil Ramdani Rutin Latihan Ringan saat Libur Kompetisi, Ini Alasannya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |09:28 WIB
Saddil Ramdani Rutin Latihan Ringan saat Libur Kompetisi, Ini Alasannya
Saddil Ramdani Rutin Latihan Ringan saat Libur Kompetisi, Ini Alasannya (Dok AFC)
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JAKARTA - Pemain Persib Bandung Saddil Ramdani mengatakan, keluarga menjadi prioritasnya saat libur kompetisi. Meski begitu, ia tetap menjaga kondisi fisiknya dengan  latihan mandiri untuk menjaga kebugaran.

1. Jaga Kondisi Fisik

Sebagaimana diketahui, Super League 2026-2027 baru akan bergulir pada awal September 2026. Saat ini tim-tim kontestan sedang menjalani waktu libur sebelum persiapan menyambut musim baru.

Saddil Ramdani menceritakan, momen libur panjang ini adalah waktu yang tepat untuk berkumpul dengan orang-orang terdekat. Namun, dia tidak mengundurkan program latihan agar fisik ya tidak drop.

Aksi Saddil Ramdani di laga Persib Bandung vs Port FC @saddilramdanii
Aksi Saddil Ramdani di laga Persib Bandung vs Port FC @saddilramdanii

"Saat libur panjang, biasanya saya lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Selain itu, saya juga tetap menjaga kondisi fisik dengan latihan ringan," kata Saddil dilansir dari laman Persib, Rabu (17/6/2026).

Pemain Timnas Indonesia itu mengatakan, rutin latihan ringan selama liburan sangatlah penting. Hal ini dilakukan demi mempermudah proses adaptasi saat masa persiapan tim kembali dimulai. 

 

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