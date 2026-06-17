JAKARTA - Pemain Persib Bandung Saddil Ramdani mengatakan, keluarga menjadi prioritasnya saat libur kompetisi. Meski begitu, ia tetap menjaga kondisi fisiknya dengan latihan mandiri untuk menjaga kebugaran.
Sebagaimana diketahui, Super League 2026-2027 baru akan bergulir pada awal September 2026. Saat ini tim-tim kontestan sedang menjalani waktu libur sebelum persiapan menyambut musim baru.
Saddil Ramdani menceritakan, momen libur panjang ini adalah waktu yang tepat untuk berkumpul dengan orang-orang terdekat. Namun, dia tidak mengundurkan program latihan agar fisik ya tidak drop.
"Saat libur panjang, biasanya saya lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Selain itu, saya juga tetap menjaga kondisi fisik dengan latihan ringan," kata Saddil dilansir dari laman Persib, Rabu (17/6/2026).
Pemain Timnas Indonesia itu mengatakan, rutin latihan ringan selama liburan sangatlah penting. Hal ini dilakukan demi mempermudah proses adaptasi saat masa persiapan tim kembali dimulai.