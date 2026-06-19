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BREAKING NEWS: Federico Barba Resmi Tinggalkan Persib Bandung!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |18:14 WIB
BREAKING NEWS: Federico Barba Resmi Tinggalkan Persib Bandung!
Federico Barba resmi meninggalkan Persib Bandung. (Foto: Persib.co.id)
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KEBERSAMAAN Persib Bandung dan Federico Barba dipastikan berakhir setelah kompetisi Super League 2025-2026 selesai. Kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerja sama untuk musim berikutnya setelah kontrak bek asal Italia tersebut berakhir.

Meski hanya memperkuat Persib selama satu musim, Federico Barba tetap meninggalkan catatan penting bersama Maung Bandung -julukan Persib Bandung. Pemain berusia 32 tahun itu menjadi bagian dari tim yang berhasil meraih gelar juara kasta tertinggi Indonesia untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Federico Barba resmi tinggalkan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)
Federico Barba resmi tinggalkan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)

Pencapaian tersebut menjadi sejarah baru bagi Persib Bandung karena belum ada klub lain yang mampu melakukan hal serupa di kompetisi sepak bola Indonesia. Kehadiran Federico Barba menjadi salah satu faktor yang membantu lini belakang Persib Bandung tetap solid sepanjang musim.

1. Apresiasi kepada Federico Barba

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang diberikan Federico Barba selama membela tim. Ia menilai sang pemain telah menunjukkan sikap profesional sejak pertama kali bergabung.

"Hatur nuhun, Federico Barba. Terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusi yang telah diberikan untuk Persib. Dalam waktu yang relatif singkat, Barba mampu menunjukkan kualitas, karakter, dan profesionalisme yang membantu tim mencapai target besar musim ini. Ia menjadi salah satu bagian penting dari sejarah yang berhasil kita ukir bersama," ujar Adhitia, Okezone mengutip dari situs resmi Persib Bandung, Jumat (19/6/2026).

2. Kontribusi Besar Federico Barba untuk Persib Bandung

Federico Barba bergabung dengan Persib pada awal musim 2025-2026 setelah meninggalkan klub Swiss, FC Sion. Pemain kelahiran Roma, 1 September 1993 itu datang dengan pengalaman panjang di kompetisi Eropa dan langsung dipercaya mengisi sektor pertahanan.

Sepanjang musim, Federico Barba tampil konsisten bersama Persib Bandung di berbagai ajang. Di kompetisi Super League, ia mencatatkan 28 penampilan dan berhasil mencetak lima gol meski berposisi sebagai pemain belakang.

 

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