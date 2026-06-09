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Persib Main di 4 Kompetisi Musim Depan, Siapkan Skuat Gemuk

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |15:55 WIB
Persib Main di 4 Kompetisi Musim Depan, Siapkan Skuat Gemuk
Persib Main di 4 Kompetisi Musim Depan, Siapkan Skuat Gemuk (Instagram/persib)
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JAKARTA - Persib Bandung menyiapkan skuat yang lebih besar untuk musim depan. Pasalnya, musim mendatang Persib Bandung bakal berlaga di 4 kompetisi sekaligus. 

1. Siapkan Skuat Lebih Gemuk

Klub berjuluk Maung Bandung itu akan tampil di Super League, Piala Liga, ASEAN Club Championship, dan AFC Champions League Two. Dengan begitu, manajemen akan bergerak menyiapkan skuat lebih besar musim depan. 

“Pastinya skuat lebih besarlah dari musim-musim sebelumnya untuk persiapan yang pas. Kami ada komunikasi beberapa hari terakhir," ujar Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan, melansir laman iLeague, Selasa (9/6/2026). 

Persib Bandung juara Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/liga1match)
Persib Bandung juara Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/liga1match)

"Coach juga lagi coba meramu program latihan, kita akan berkomunikas dengannya untuk nanti kita lebih spesifik merancang jadwal latihan, kapan tim kumpul, pemain, dan segala macamnya,” lanjutnya. 

Adhitia turut mengungkapkan turut andil dalam empat kompetisi adalah pengalaman pertama bagi Persib. Terlebih dua kompetisi Asia musim depan mewakili Indonesia. Ini menjadi tantangan bagaimana tim bisa tetap prima setiap waktu. 

“Challenging, tapi juga menarik untuk kita ikuti. Kayaknya klub Indonesia baru sekarang yang punya kompetisi banyak, jadi sesuatu yang layak kita tunggu dan mudah-mudahan juga ini jadi standar yang baru ke depannya,” tuturnya. 

 

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