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Beckham Putra Ketagihan Kumpulkan Gelar Juara Bareng Persib Bandung

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |02:21 WIB
Beckham Putra Ketagihan Kumpulkan Gelar Juara Bareng Persib Bandung
Beckham Putra ketagihan mengumpulkan gelar juara bareng Persib Bandung (Foto: Instagram/@beckham_put7)
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TIGA gelar juara Liga Indonesia membuat Beckham Putra ketagihan. Ia bertekad mengumpulkan lebih banyak trofi bersama Persib Bandung dan Timnas Indonesia.

Karier Beckham bisa dibilang bergelimang trofi dan medali. Selain tiga gelar liga, pria asal Bandung itu juga pernah merebut medali emas di SEA Games 2023 bersama Timnas Indonesia U-22.

Beckham Putra. (Foto: Instagram/beckham_put7)

Selain itu, Beckham mengoleksi gelar Piala Soeratin bersama Persib U-17. Ditambah, ia juga juara Liga 1 U-19 2018.

1. Kerja Keras

Beckham pun sangat bersyukur dengan gelar-gelar itu. Ia menilai seluruh trofi yang diraihnya merupakan hasil kerja keras dan proses yang panjang.

"Tentu saya sangat bangga dan bersyukur bisa memberikan banyak gelar untuk Persib dan juga berkesempatan membela Timnas. Bisa juara dari level PERSIB U-17, U-19, sampai hattrick di senior," kata Beckham dilansir dari laman Persib, Jumat (12/6/2026).

"Ditambah momentum emas di SEA Games 2023 adalah sesuatu yang luar biasa bagi karier saya,” tambah adik dari Gian Zola Nugraha itu.

 

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