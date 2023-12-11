3 Alasan Terbesar Tim Raksasa Real Madrid Belum Sanggup Raih Treble Winner

REAL Madrid merupakan salah satu klub tersukses dalam sejarah sepakbola. Namun, klub ibu kota Spanyol itu tidak pernah merasakan treble winner, alias tiga gelar juara pada satu musim yang sama.

Padahal treble winner merupakan salah satu pencapaian paling bergengsi di dunia karena menyangkut tiga kejuaraan yang meliputi Liga Champions, Copa del Rey, dan La Liga.

Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar di benak para fans terkait apa alasan di ketidakmampuan Real Madrid meraih treble winner. Mari cari tahu selengkapnya melalui ulasan satu ini. Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Senin (11/12/2023)

Treble winner sejatinya merupakan salah satu pencapaian terbaik dalam kancah sepakbola di level klub. Sebab penghargaan tersebut diberikan karena sudah berhasil memenangkan 3 ajang prestisius sekaligus. Untuk tim Spanyol, maka itu adalah meraih trofi Liga Champions, Copa del Rey, dan La Liga dalam musim yang sama.

Namun sayangnya, sampai detik ini, Los Blancos – julukan Real Madrid – belum pernah berhasil memenangkannya. Lantas apa saja alasan terbesar di balik tim raksasa Real Madrid belum pernah sama sekali meraih Treble Winner? Simak pembahasan kami berikut ini.