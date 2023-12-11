Sebelum ke Real Madrid, Endrick Felipe Ternyata Nyaris Gabung Chelsea

SEBELUM ke Real Madrid, Endrick Felipe ternyata nyaris gabung Chelsea. Hal ini dibeberkan oleh sang ayah sendiri, Douglas.

Douglas berkisah bahwa dirinya dan Endrick pernah mendapatkan undangan dari The Blues – julukan Chelsea – ketika mereka menyaksikan laga kontra Arsenal. Dia juga menjelaskan bahwa Endrick nantinya akan tetap dibiayai untuk sekolah jika bergabung dengan Chelsea.

“Kami menerima undangan dari Chelsea, dari pemiliknya, dan kami pergi ke sana untuk melihat klub dan negaranya. Kami melihat Chelsea bermain melawan Arsenal dan kami berkesempatan melihat pelatih, fasilitas, Jorginho, César Azpilicueta dan Thiago Silva,” tutur Douglas, dikutip dari akun X jurnalis Fabrizio Romano, Senin (11/12/2023).

“Mereka menjelaskan segalanya kepada kami. Kami diperkenalkan dengan orang yang akan membantu kami menetap. Dia menunjukkan kepada kami rumah yang akan kami tinggali, sekolah yang akan dihadiri Endrick, gereja yang akan kami hadiri. Semuanya baik-baik saja bagi kami dan Chelsea,” sambungnya.

Tapi Douglas mengatakan bahwa semua itu berubah begitu saja. Mengingat saat itu juga mereka belum menandatangani kesepakatan kontrak terkait transfer Endrick. Dikatakan kalau pihak Chelsea merasa keberatan dengan harga fantastis yang harus mereka gelontorkan untuk memboyong Endrick yang saat itu masih berumur 16 tahun.

Pasalnya, Endrick memang terikat kontrak dengan Palmeiras sehingga Chelsea harus menebusnya. Terlebih juga mengingat usianya masih 16 tahun, dia tidak bisa langsung merapat ke Stamford Bridge. Sampai akhirnya, Real Madrid pun datang dan berhasil mencapai kata sepakat.