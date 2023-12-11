Perlu Keajaiban untuk Lolos, Erik Ten Hag Tetap Antusias Tatap Laga Manchester United vs Bayern Munich

ERIK Ten Hag tetap antusias tatap laga Manchester United vs Bayern Munich meskipun timnya memerlukan keajaiban untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Ten Hag meyakini bahwa Manchester United mampu menang.

Setan Merah – julukan Manchester United – menjamu Bayern di Old Trafford pada Rabu (13/12/2023) dini hari WIB. Ini merupakan laga hidup-mati bagi Bruno Fernandes dan kolega.

Pasalnya, Man United wajib mengunci kemenangan jika ingin menjaga asa untuk lolos ke fase gugur. Walaupun sejujurnya, peluang Setan Merah untuk mewujudkan hal itu sangat kecil.

Meski begitu, Ten Hag tidak berpikiran bahwa Man United telah gugur. Pelatih asal Belanda itu menyampaikan skuad Setan Merah menyambut dengan positif laga tersebut.

“Saya tidak pernah berpikir dalam skenario negatif, kami berpikir positif,” ucap Ten Hag, dikutip dari situs resmi UEFA, Senin (11/12/2023).

Mantan pelatih Ajax Amsterdam ini sadar betul bahwa Man United wajib meraih kemenangan. Ten Hag pun sangat yakin mereka bisa mengalahkan Bayern Munich karena telah melakukan persiapan dengan baik.

“Kami tahu kami harus menang untuk bertahan di Eropa. Kami mempersiapkan tim dengan perasaan dan keyakinan itu. Kami bisa melakukannya,” ujarnya.