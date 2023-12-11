Jelang Manchester United vs Bayern Munich, Harry Kane Tak Sabar Acak-Acak Old Trafford

MUNICH – Penggawa Bayern Munich, Harry Kane tampaknya sangat menantikan pertandingan melawan Manchester United di Old Trafford pada ajang Liga Champions 2023-2024. Sebab menurut laporan dari pelatih Bayern, Thomas Tuchel, striker andalannya tersebut sangat antusias menyambut laga di markas Man United.

Ya, Bayern Munich akan melakoni laga tandang kontra Man United di Stadion Old Trafford, pada Rabu 13 Desember 2023 dini hari WIB. Laga ini merupakan matchday terakhir Grup A Liga Champions 2023-2024.

Pertandingan ini akan menjadi laga yang menarik bagi Kane. Pasalnya, dia bisa kembali menjajal atmosfer yang ada di Old Trafford setelah sebelumnya bertahun-tahun pernah merasakan bersama Tottenham Hotspur.

Apalagi sebelum Kane pindah ke Bayern Munich di bursa transfer musim panas lalu, striker berpaspor Inggris itu santer dikaitkan dengan Man United. Sehingga pastinya laga ini akan menjadi laga yang cukup dinantikan baginya untuk unjuk gigi.

Tuchel pun mengungkapkan kalau Kane memang sangat menantikan laga kontra Man United di Old Trafford. Juru taktik asal Jerman itu sendiri juga senang bisa kembali ke Inggris, mengingat pernah membesut Chelsea.

“Ya, untuknya 100 persen. Dia adalah seorang pemenang, dia adalah seorang juara,” ucap Tuchel, dikutip dari Metro, Senin (11/12/2023).