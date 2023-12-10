Aston Villa Sikat Arsenal 1-0, Unai Emery Puas Bukan Main: Tiga Poin yang Fantastis!

BIRMINGHAM – Pelatih Aston Villa, Unai Emery, puas bukan main timnya bisa mengalahkan Arsenal di pekan ke-16 Liga Inggris 2023-2024. Menurutnya, ini adalah tiga poin fantastis bagi Aston Villa.

Emery tak bisa menutupi rasa senangnya karena bisa mengalahkan mantan timnya itu. Terlebih, sebelumnya Aston Villa juga berhasil kalahkan tim raksasa lain di Liga Inggris, yakni Manchester City, dengan skor tipis juga 1-0.

“Saya sangat senang. Ini adalah pertandingan yang sulit dan menguras tenaga, tetapi kami memulai pertandingan dengan baik,” ujar Emery, dilansir dari BBC, Minggu (10/12/2023),

“Mereka memaksakan posisi mereka di lapangan, tapi kiper kami luar biasa,” lanjutnya.

“Ini adalah tiga poin yang fantastis di pekan yang berat. Kami berbicara tentang perlunya menjaga clean sheet melawan City dan Arsenal, sungguh luar biasa bisa mengalahkan mereka,” tegas Emery.

Emery senang bisa mengalahkan dua tim raksasa itu di Villa Park. Kendati begitu, pelatih asal Spanyol ini mengingatkan anak asuhnya untuk tidak larut terlalu lama dalam euforia karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi.

“Sungguh luar biasa bermain di sini, di Villa Park, dengan para pendukung kami dan bagaimana mereka mendukung kami,” imbuh Emery.

“Kami harus berbahagia namun juga menjaga keseimbangan. Kami masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan lebih banyak hal lagi,” lanjutnya.