Penyebab Arsenal Kalah 0-1 dari Aston Villa di Liga Inggris 2023-2024

PENYEBAB Arsenal kalah 0-1 dari Aston Villa di Liga Inggris 2023-2024 diungkap sang pelatih, Mikel Arteta. Dia menilai para pemain Arsenal sejatinya sudah bermain bagus dalam laga itu, namun Aston Villa memang bekerja lebih bagus lagi.

Ya, Arsenal gagal membawa pulang satu pun poin kala bertandang ke markas Aston Villa, yakni Stadion Villa Park, Minggu (10/12/2023) dini hari WIB. The Gunners -julukan Arsenal- tumbang dengan skor 0-1.

Gol semata wayang dalam laga itu diceak oleh kapten The Villa -julukan Aston Villa, John McGinn. Dia sukses mencetak gol cepat kala laga baru berjalan 7 menit.

Sejatinya, Arsenal sendiri tampil cukup baik di laga tersebut. Mereka sempat dua kali menjebol gawang Aston Villa lewat Bukayo Saka dan Kai Havertz.

Sayangnya, dua gol tersebut dianulir wasit. Pertama, gol Saka dianulir karena dianggap dalam posisi offside. Kemudian, giliran gol Kai Havertz yang tak disahkan wasit karena dituding melakukan handball.

Arteta sendiri sebenarnya senang melihat performa para pemain Arsenal di markas Aston Villa. Menurut pelatih asal Spanyol ini, Arsenal layak meraih kemenangan, bukan malah kekalahan dengan kinerja itu.

Tetapi lagi-lagi, Arteta menilai segala hal sangat mungkin terjadi di dunia sepakbola. Ketika timnya tak bisa bekerja lebih baik dalam memanfaatkan peluang yang ada, kekalahan pun akhirnya tak terhindarkan.

“Penampilan yang sangat bagus. Saya sangat bangga dengan cara tim bermain di stadion ini melawan tim ini. Saya pikir kami adalah tim yang lebih baik dan tidak pantas kalah sama sekali,” ucap Arteta, dilansir dari BBC, Minggu (10/12/2023).

“Tetapi inilah sepakbola. Anda harus lebih baik di dalam kotak penalti dan segala sesuatunya harus berjalan sesuai keinginan Anda,” sambungnya.