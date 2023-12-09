Hasil Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024: Die Roten Terbantai 1-5!

FRANKFURT - Hasil Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Deutsche Bank Park, Frankfurt, Jerman, Sabtu (9/12/2023) malam WIB itu berakhir dengan skor 5-1 untuk Die Adler!

Lima gol tuan rumah disarangkan Omar Marmoush (12'), Eric Junior Dina Ebimbe (31', 50'), Hugo Larsson (36'), dan Ansgar Knauff (60'). Sementara itu, Munchen hanya bisa membalas sekali lewat Joshua Kimmich (44').

Jalannya Pertandingan

Frankfurt mampu membuka keunggulan pada menit ke-12. Kepastian itu usai Mormoush mampu membobol gawang tim lawan.

Tim tuan rumah rumah makin di atas angin dalam laga itu. Sebab, Frankfurt berhasil mencetak gol kedua yang kali ini lewat Eric Junior pada menit ke-31.

Bayern makin terbenam pada babak pertama. Sebab, tim itu kembali kebobolan pada menit ke-36 lewat gol Larsson setelah memanfaatkan umpan Mormoush.

Tim asuhan Thomas Tuchel baru berhasil memecahkan kebuntuan pada menit ke-44. Itu setelah Kimmich mencetak gol ke gawang Frankfurt.

Tuan rumah berhasil mencetak gol keempat dalam laga itu. Gol tersebut kali ini dicatatkan oleh Eric Junior pada menit ke-50 yang menjadi gol keduanya ke gawang Bayern.