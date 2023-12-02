Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Laga Bayern Munich vs Union Berlin Ditunda, Thomas Muller dan Leon Goretzka Malah Asik Main Salju

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |21:05 WIB
Laga Bayern Munich vs Union Berlin Ditunda, Thomas Muller dan Leon Goretzka Malah Asik Main Salju
Laga Bayern Munich vs Union Berlin ditunda karena hujan salju ekstrem (Foto: REUTERS)
A
A
A

LAGA Bayern Munich vs Union Berlin ditunda, Thomas Muller dan Leon Goretzka malah asik main salju. Laga lanjutan Liga Jerman 2023-2024 itu harus ditunda karena cuaca ekstrem.

Hujan salju mengguyur Munich sejak Sabtu (2/12/2023) pagi waktu setempat. Padahal, Bayern harusnya melaksanakan laga penting kontra Union Berlin pada akhir pekan ini.

Bayern Munich

Laga ini menjadi momentum bagi Die Rotten -julukan Bayern- untuk menggusur Bayer Leverkusen yang tengah duduk nyaman di puncak klasemen sementara Liga Jerman 2023-2024. Adapun saat ini Bayern berada di peringkat kedua dengan perolehan 32 poin dari 12 laga, terpaut dua angka dari Leverkusen.

Namun cuaca buruk yang melanda kota Munich mengharuskan partai tersebut harus ditunda. Nampak markas Bayern, Allianz Arena, yang menjadi venue pertandingan tertutup salju tebal.

Selain karena venue yang tertutup salju, CEO Bayern, Hans-Christian Dressen menyebut akses menuju stadion tidak memungkinkan karena terhalang salju. Menurutnya, keselamatan fans harus lebih diutamakan.

“Kami sangat menyesal harus menunda pertandingan, namun keselamatan fans kami dan pendukung Union Berlin adalah prioritas utama,” kata Dressen dilansir laman resmi klub, Sabtu (2/12/2023).

“Selain itu, akses ke Allianz Arena tidak terjamin karena banyaknya penutupan jalan dan berbagai pembatalan transportasi umum. Kami akan memberi tahu Anda tentang kemungkinan tanggal baru sesegera mungkin,” tandasnya.

1 2
      
