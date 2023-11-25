Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil FC Koln vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024: Gol Tunggal Harry Kane Bawa Die Roten Menang 1-0!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |04:23 WIB
Hasil FC Koln vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024: Gol Tunggal Harry Kane Bawa Die Roten Menang 1-0!
Laga FC Koln vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024. (Foto: Reuters)
HASIL FC Koln vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga pekan ke-12 itu dimenangkan Die Roten -julukan Bayern Munich- dengan skor 1-0.

Laga FC Koln vs Bayern Munich digelar di Rhein Energie Stadium, Koln, pada Sabtu (25/11/2023) dini hari WIB. Gol semata wayang pada laga ini dicetak oleh Harry Kane pada menit ke-20.

FC Koln vs Bayern Munich

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bayern memulai laga dengan apik. Mereka langsung menggempur pertahanan tuan rumah demi membuka keunggulan lebih dahulu.

Peluang emas pun didapat Bayern di awal laga. Sayangnya, tendangan Eric Maxim Choupo-Moting masih melebar dari gawang FC Koln.

Bayern akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-20. Bayern melakukan serangan balik. Choupo-Moting kemudian memberikan umpan silang. Meski sempat dihalau bek tim tuan rumah, Harry Kane berhasil memanfaatkan rebound dan mencetak gol. Bayern unggul 1-0!

Setelah itu, Koln berusaha mengejar ketertinggalannya. Tetapi, usaha demi usaha yang dilakukan gagal berbuah manis. Skor 1-0 untuk keunggulan Bayern pun terjaga hingga akhir babak pertama.

