HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Saling Berbalas Gol, Sadakata United Gagal Kalahkan Moncongbulo

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |19:38 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Saling Berbalas Gol, Sadakata United Gagal Kalahkan Moncongbulo
Sadakata United bermain imbang 2-2 Moncongbulo dalam lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024 (Foto: Instagram/sadakataunited)
A
A
A

HASIL Liga Futsal Profesional 2023-2024 akan dibahas di sini. Sadakata United dan Moncongbulo bermain imbang 2-2 dalam laga yang dimainkan di GOR Tegal Selatan, Tegal, Sabtu (9/12/2023).

Sadakata United sempat membalikkan skor menjadi 2-1 setelah tertinggal lebih dulu. Namun, Moncongbulo sukses memaksa laga berakhir imbang.

Sadakata

Jalannya Pertandingan

Moncongbulo amat mendominasi jalannya pertandingan. Serangan demi serangan terus dilancarkan tim berseragam hijau tersebut.

Sebaliknya, Sadakata kesulitan mengembangkan permainan. Performa solid terus ditunjukkan Moncongbulo hingga babak pertama usai.

Dominasi permainan yang terus menerus pun membuahkan hasil. Sontekan Hamdani Atto berhasil menggetarkan gawang Sadakata United.

Moncongbulo nyaris menggandakan keunggulan kala Sahir tinggal berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang Sadakata, Azfar Burhan. Namun sayang tembakannya masih melebar.

Sadakata masih bermain reaktif di babak kedua. Rupanya mereka mencari celah di lni belakang Moncongbulo.

Halaman:
1 2
      
