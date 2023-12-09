Advertisement
LIGA ITALIA

Soal Kans Inter Milan Raih Scudetto Musim Ini, Lautaro Martinez: Paruh Pertama Saja Belum Selesai

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |02:02 WIB
Soal Kans Inter Milan Raih Scudetto Musim Ini, Lautaro Martinez: Paruh Pertama Saja Belum Selesai
Lautaro Martinez menolak untuk berbicara soal kans Inter Milan raih Scudetto (Foto: REUTERS)
LAUTARO Martinez menolak bicara soal kans Inter Milan raih Scudetto pada musim ini. Sebab, musim masih sangat panjang, dan bahkan belum separuh jalan.

Nerazzurri – julukan Inter – nyaman di puncak klasemen sementara Liga Italia 2023-2024 dengan raihan 35 poin dari 14 laga. Mereka mengungguli Juventus dengan dua poin, enam poin dari AC Milan, dan 11 poin dari AS Roma dan Napoli.

Inter Milan

Boleh dikatakan, pesaing utama Inter Milan dalam perburuan gelar juara musim ini adalah Juventus yang berada di posisi dua. Namun Martinez enggan membicarakan peluang Nerazzurri meraih gelar Scudetto di musim ini karena menurutnya perjalanan mereka masih sangat panjang.

“Jalannya masih panjang, putaran pertama pun belum selesai,” tutur Martinez, dilansir dari Football Italia, Jumat (8/12/2023).

Martinez juga mengingatkan kepada para pemain untuk tetap menjaga momentum terbaiknya saat ini. Bomber berpaspor Argentina itu juga menilai AC Milan dan Napoli adalah tim kuat yang akan bersaing dalam perburuan gelar juara.

1 2
      
