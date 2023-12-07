Penuh Ambisi, Lautaro Martinez Ingin Persembahkan Dua Gelar Prestisius untuk Inter Milan Musim Ini

PENUH ambisi, Lautaro Martinez ingin persembahkan dua gelar prestisius untuk Inter Milan pada musim ini. Dua gelar tersebut adalah Liga Italia dan Liga Champions.

I Nerazzurri – julukan Inter Milan – kini memuncaki klasemen sementara Liga Italia 2023-2024. Sementara itu, mereka juga lolos ke babak 16 besar Liga Champions.

Lautaro Martinez mengatakan untuk mengawinkan gelar juara itu memang menjadi target ambisius buatnya. Namun, dia pastikan hal tersebut bukan berarti mustahil jika Inter Milan terus tampil konsisten.

"Saya selalu usaha untuk menang. Sulit untuk mencapai semua tujuan, tetapi kami bekerja untuk itu," kata Lautaro Martinez dilansir dari laman Tuttomercato, Kamis (7/12/2023).

Kapten Inter Milan itu mengatakan timnya pun saat ini dinilai dalam performa yang cukup konsisten menjelang pertengahan musim. Itu tidak terlepas kerja keras dalam awal musim yang perlahan berbuah manis.