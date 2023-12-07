Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Penuh Ambisi, Lautaro Martinez Ingin Persembahkan Dua Gelar Prestisius untuk Inter Milan Musim Ini

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |20:00 WIB
Penuh Ambisi, Lautaro Martinez Ingin Persembahkan Dua Gelar Prestisius untuk Inter Milan Musim Ini
Lautaro Martinez berambisi raih gelar juara Liga Italia dan Liga Champions untuk Inter Milan (Foto: REUTERS)
A
A
A

PENUH ambisi, Lautaro Martinez ingin persembahkan dua gelar prestisius untuk Inter Milan pada musim ini. Dua gelar tersebut adalah Liga Italia dan Liga Champions.

I Nerazzurri – julukan Inter Milan – kini memuncaki klasemen sementara Liga Italia 2023-2024. Sementara itu, mereka juga lolos ke babak 16 besar Liga Champions.

Lautaro Martinez

Lautaro Martinez mengatakan untuk mengawinkan gelar juara itu memang menjadi target ambisius buatnya. Namun, dia pastikan hal tersebut bukan berarti mustahil jika Inter Milan terus tampil konsisten.

"Saya selalu usaha untuk menang. Sulit untuk mencapai semua tujuan, tetapi kami bekerja untuk itu," kata Lautaro Martinez dilansir dari laman Tuttomercato, Kamis (7/12/2023).

Kapten Inter Milan itu mengatakan timnya pun saat ini dinilai dalam performa yang cukup konsisten menjelang pertengahan musim. Itu tidak terlepas kerja keras dalam awal musim yang perlahan berbuah manis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/51/1658021/mencari-penerus-tiga-srikandi-1360-pemanah-bertarung-di-kejurnas-panahan-antarklub-2025-fah.webp
Mencari Penerus Tiga Srikandi: 1.360 Pemanah Bertarung di Kejurnas Panahan Antarklub 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/30/ketua_umum_noc_indonesia_raja_sapta_oktohari.jpg
NOC Indonesia Bidik Target Lebih Tinggi usai Merah Putih Banjir Prestasi di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement