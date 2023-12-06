Inter Milan Siapkan Kontrak Baru untuk Lautaro Martinez, Bakal Diikat hingga 2028!

INTER Milan dikabarkan telah siapkan kontrak baru untuk pemain bintangnya, Lautaro Martinez. Bahkan, durasi kontraknya akan panjang, yakni diikat hingga 2028.

Menurut laporan La Gazzetta dello Sport yang dilansir dari Football Italia, pada Rabu (6/12/2023), Lautaro Martinez sudah siap untuk menandatangani kontrak baru dengan Inter Milan. Dia akan memperpanjang masa baktinya setidaknya hingga Juni 2028.

Agennya disebut telah melakukan pembicaraan dengan Direktur Inter Milan selama beberapa pekan terakhir. Hasilnya, kedua belah pihak sudah hampir mencapai kesepakatan.

Kontrak baru tersebut akan membuat El Toro -julukan Lautaro Martinez- mendapat bayaran sebesar 7 juta euro (Rp117,1 miliar) per musim. Alhasil, dia akan otomatis menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Inter Milan.