HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Miris Wesley Sneijder, Legenda Inter Milan dan Real Madrid Akui Masih Sakit Hati Ballon dOr-nya Direbut Lionel Messi

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |14:36 WIB
Kisah Miris Wesley Sneijder, Legenda Inter Milan dan Real Madrid Akui Masih Sakit Hati Ballon dOr-nya Direbut Lionel Messi
Wesley Sneijder saat masih bermain di Inter Milan. (Foto: Instagram/inter)
A
A
A

KISAH miris Wesley Sneijder, legenda Inter Milan dan Real Madrid yang Ballon d'Or-nya direbut Lionel Messi masih terus dibicarakan. Terlebih setelah La Pulga meraih penghargaan yang sama untuk yang ke-8 kalinya pada 2023 ini.

Dalam gelaran penghargaan tersebut, banyak yang mempertanyakan apakah Messi masih pantas mendapatkannya. Pasalnya, tahun 2023 ini Messi dinilai kurang berkontribusi di level klub. Berbanding terbalik dengan Erling Haaland atau Kylian Mbappe yang tampil gemilang di klubnya.

Hal yang sama sempat menjadi perbincangan pada 2010 lalu, di mana Wesley Sneijder harusnya layak mendapatkan Ballon d’Or namun penghargaan tersebut justru jatuh ke tangan Lionel Messi.

Disebut demikian karena pada tahun itu pemain asal Belanda tersebut berhasil meraih tiga trofi bergengsi untuk Inter Milan, yakni Liga Italia, Coppa Italia, dan Liga Champions.

Di level tim nasional, Sneijder juga tampil gila-gilaan dengan membawa Timnas Belanda masuk partai final Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan menghadapi Timnas Spanyol.

Lionel Messi

Meski pada akhirnya kalah di babak final, namun Wesley Sneijder menjadi kandidat terkuat untuk meraih Ballon d’Or. Sementara itu, Lionel Messi yang masih berseragam Barcelona hanya memenangkan gelar La Liga untuk klubnya.

Kenyataannya, dalam daftar kandidat Wesley Sneijder menduduki posisi keempat. Dimana pada posisi pertama ada Messi dengan 22% suara, Iniesta 17% suara, Xavi 16%, lalu baru Sneijder 14%.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
