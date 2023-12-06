Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Lionel Messi Sebut Liga MLS Jauh Lebih Jelek dari Eropa

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |13:35 WIB
Alasan Lionel Messi Sebut Liga MLS Jauh Lebih Jelek dari Eropa
Pemain Inter Miami, Lionel Messi. (Foto: Instagram/leomessi)
ALASAN Lionel Messi sebut Liga MLS jauh lebih jelek dari Eropa akan dibahas Okezone di artikel ini. La Pulga –julukan Messi– mengatakan hal tersebut kala menjalani sesi wawancara di Argentina mengenai kemungkinannya untuk kembali berlaga di Piala Dunia 2026 mendatang.

Seperti diketahui, setelah kontraknya habis dengan Paris Saint-Germain (PSG) pada Juni 2023 lalu, kapten Timnas Argentina ini memutuskan untuk hijrah ke Amerika Serikat. Messi tepatnya memilih berlaga untuk klub milik David Beckham, Inter Miami FC.

Bersama klub barunya, Lionel Messi dengan mudah menunjukan tajinya dengan torehan 14 gol dalam 11 pertandingan dan telah membawa klub tersebut menjuarai Leagues Cup 2023.

Namun, saat ditanya prioritasnya untuk Argentina pada Piala Dunia 2026, Messi mengakui jika bermain di liga yang lebih jelek kemungkinan bisa memberikan peluang baru agar kariernya di dunia internasional makin panjang.

Lionel Messi

“Saya juga sadar bahwa saya pergi ke liga kecil. Tetapi banyak hal terjadi karena cara seseorang menghadapinya dan berkompetisi.” jelas Lionel Messi kepada Star+ dikutip dari Mirror, Rabu (6/12/2023).

Ucapan peraih 8 trofi Ballon d’Or ini memang belum memicu komentar dari banyak pihak. Meski mengatakan liga kecil, nyatanya Messi masih terus berkontribusi pada klub yang kini menaunginya.

