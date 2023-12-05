Lionel Messi Menyesal Ejek Louis van Gaal lewat Selebrasi Provokatif: Bodoh Sekali

LIONEL Messi menyesal mengejek pelatih Timnas Belanda di Piala Dunia 2022 Louis van Gaal lewat selebrasi provokatif. Kapten Timnas Argentina itu mengaku sempat terpikir tindakannya bodoh sekali.

Selebrasi bernada mengejek itu dilakukan Messi usai mencetak gol di menit ke-73 lewat titik penalti. La Pulga berdiri di tengah lapangan tetapi mengarah persis ke bangku cadangan Timnas Belanda di Stadion Lusail, Losail, Qatar, 10 Desember 2022.

Lalu, Messi mengangkat kedua tangan dan menempatkannya persis di samping telinga. Saat itu, selebrasi sang pemain dikait-kaitkan dengan ucapan van Gaal yang bernada merendahkan Timnas Argentina jelang pertandingan perempatfinal Piala Dunia 2022.

Nyaris setahun setelah momen itu, Messi mengaku menyesal. Dia bahkan sempat berpikir merasa bodoh sekali usai melakukan selebrasi Topo Gigio, yang merujuk pada tokoh kartun seekor tikus bertelinga besar di Argentina, terhadap van Gaal.

"Saya datang dengan 'Topo Gigio' dan otomatis menyesalinya," kata Messi kepada ESPN, dikutip dari SportBible, Selasa (5/12/2023).

"Saat saya melakukan itu, saya berpikir bodoh sekali. Hal-hal seperti ini biasa terjadi," imbuh pria berusia 36 tahun itu.