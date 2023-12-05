Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Menyesal Ejek Louis van Gaal lewat Selebrasi Provokatif: Bodoh Sekali

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |13:36 WIB
Lionel Messi Menyesal Ejek Louis van Gaal lewat Selebrasi Provokatif: Bodoh Sekali
Lionel Messi menyesal telah mengejek Louis van Gaal (Foto: Reuters/Paul Childs)
A
A
A

LIONEL Messi menyesal mengejek pelatih Timnas Belanda di Piala Dunia 2022 Louis van Gaal lewat selebrasi provokatif. Kapten Timnas Argentina itu mengaku sempat terpikir tindakannya bodoh sekali.

Selebrasi bernada mengejek itu dilakukan Messi usai mencetak gol di menit ke-73 lewat titik penalti. La Pulga berdiri di tengah lapangan tetapi mengarah persis ke bangku cadangan Timnas Belanda di Stadion Lusail, Losail, Qatar, 10 Desember 2022.

Louis van Gaal dan Lionel Messi

Lalu, Messi mengangkat kedua tangan dan menempatkannya persis di samping telinga. Saat itu, selebrasi sang pemain dikait-kaitkan dengan ucapan van Gaal yang bernada merendahkan Timnas Argentina jelang pertandingan perempatfinal Piala Dunia 2022.

Nyaris setahun setelah momen itu, Messi mengaku menyesal. Dia bahkan sempat berpikir merasa bodoh sekali usai melakukan selebrasi Topo Gigio, yang merujuk pada tokoh kartun seekor tikus bertelinga besar di Argentina, terhadap van Gaal.

"Saya datang dengan 'Topo Gigio' dan otomatis menyesalinya," kata Messi kepada ESPN, dikutip dari SportBible, Selasa (5/12/2023).

"Saat saya melakukan itu, saya berpikir bodoh sekali. Hal-hal seperti ini biasa terjadi," imbuh pria berusia 36 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/51/2949233/7-negara-yang-pernah-tampil-di-piala-dunia-tapi-lenyap-dari-peta-nomor-1-juara-3-kali-RA31ATRc9z.jpg
7 Negara yang Pernah Tampil di Piala Dunia tapi Lenyap dari Peta, Nomor 1 Juara 3 Kali!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/51/2943798/9-negara-yang-tak-akan-pernah-bisa-tampil-di-piala-dunia-hingga-kiamat-nomor-1-diapit-2-juara-HJbMwGtre0.jpg
9 Negara yang Tak Akan Pernah Bisa Tampil di Piala Dunia hingga Kiamat, Nomor 1 Diapit 2 Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/07/51/2934197/6-negara-peserta-piala-dunia-yang-berubah-nama-nomor-1-juara-3-kali-dAGMMxhW0Q.jpg
6 Negara Peserta Piala Dunia yang Berubah Nama, Nomor 1 Juara 3 Kali!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/51/2878685/para-pemain-timnas-belanda-tak-sepakat-ucapan-louis-van-gaal-soal-piala-dunia-2022-settingan-huKDfMZAFL.jpeg
Para Pemain Timnas Belanda Tak Sepakat Ucapan Louis Van Gaal soal Piala Dunia 2022 Settingan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/11/1656699/sepatu-sepak-bola-untuk-lepaskan-kreativitas-puma-future-9-resmi-meluncur-di-indonesia-jga.webp
Sepatu Sepak Bola untuk Lepaskan Kreativitas, Puma Future 9 Resmi Meluncur di Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/ketua_badan_tim_nasional_sumardji_foto_inewsa.jpg
Pelatih Timnas Indonesia Sekaligus Tangani U-23
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement