Hasil Aston Villa vs Manchester City di Liga Inggris 2023-2024: The Citizens Takluk 0-1

BIRMINGHAM - Hasil Aston Villa vs Manchester City di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Bermain di Villa Park, Kamis (7/12/2023) dini hari WIB, Aston Villa berhasil mengalahkan Manchester City dengan skor tipis 1-0.

Satu-satunya gol kemenangan The Villans -julukan Aston Villa- dalam laga ini diciptakan oleh Leon Bailey pada menit 74. Gol tersebut membuat The Citizens -julukan Manchester City- harus rela kehilangan poin di laga tandangnya.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Aston Villa yang hanya terpaut satu poin di belakang Manchester City, menciptakan gebrakan terhadap pertahanan sang lawan sejak awal laga. Pada menit ke-4, John McGinn berhasil melepaskan diri dari Rico Lewis dan John Stones.

McGinn kemudian mengoper bola ke Lucas Digne saat Julian Alvarez muncul di belakangnya. Sentuhan pertama bek kiri Aston Villa itu membawanya ke ruang kosong, namun tembakannya masih membentur gawang The Citizens.

Di menit ke-7, Manchester City lagi-lagi dibuat kerepotan. McGinn memberikan umpan kepada Pau Torres yang berada di posisi onside. Torres kemudian melepaskan tembakan melengkung ke arah tiang jauh, namun Ederson mampu menepisnya dengan kuat.

Sejumlah peluang tercipta hingga menit 39 yang notabene didapat sang tuan rumah. Aston Villa tampil brilian, membuat Manchester City di bawah tekanan, dan memaksa Ederson melakukan beberapa penyelamatan hebat untuk menggagalkan upaya Bailey, Torres, McGinn, dan Watkins.

Douglas Luiz bahkan hampir memecahkan kebuntuan Aston Villa sebelum turun minum dengan sundulan yang masuk, namun dianulir karena bola sudah keluar dari permainan. Di sisi lain, Martinez melakukan penyelamatan yang luar biasa untuk menggagalkan upaya Haaland. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum.

Babak Kedua

Di babak kedua, Aston Villa terus menguasai pertandingan. Hingga menit 51, Manchester City tidak terlihat seperti biasanya dan ceroboh. Akanji yang melakukan kesalahan, menghadiahkannya kepada Luiz, namun tendangan jarak jauhnya masih melambung di atas mistar.

Memasuki menit 55, Aston Villa sudah melepaskan 11 tembakan di pertandingan ini, yang terbanyak dilakukan tim di paruh pertama pertandingan melawan City di bawah arahan Guardiola. Hal ini sangat menghawatirkan bagi The Citizens.

Sampai-sampai, Ederson keluar dari garisnya untuk bermain dari belakang yang membuat umpan dari Bailey langsung ke kaki Tielemans. Dia menembak dan Gvardiol meluncur dengan tekel sempurna untuk menghentikan bola melewati gawang yang kosong.