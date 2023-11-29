Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Arsenal Harus Gigit Jari, Douglas Luiz Tak Dapat Restu Unai Emery untuk Tinggalkan Aston Villa

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |16:08 WIB
Arsenal Harus Gigit Jari, Douglas Luiz Tak Dapat Restu Unai Emery untuk Tinggalkan Aston Villa
Douglas Luiz kala membela Aston Villa. (Foto: Reuters)
ARSENAL harus gigit jari dalam perburuannya mencari pemain baru di bursa transfer musim dingin 2024. Pasalnya, pemain incarannya, yakni Douglas Luiz, takkan dilepas oleh sang pelatih Aston Villa, Unai Emery.

Ya, Unai Emery memberi sinyal kepada Arsenal tidak akan melepas gelandang anyarnya, Douglas Luiz. Emery dengan tegas menyampaikan ingin mempertahankan pemain berpaspor Brasil tersebut.

Douglas Luiz

Luis sendiri sudah jadi pemain andalan Emery di Aston Villa. Apalagi, Luiz tampil ciamik dalam kemenangan Aston Villa atas Tottenham Hotspur pada akhir pekan lalu.

“Douglas bermain sangat bagus dan komitmennya luar biasa. Saya ingin dia di sini,” kata Emery, dilansir dari Metro, Rabu (29/11/2023).

Emery menyampaikan bahwa dirinya akan mempertahankan Luiz di Aston Villa. Mantan pelatih Arsenal itu juga merasa bahwa anak asuhnya ini senang bersama The Villa -julukan Aston Villa.

“Saya sangat senang dengan dia dan tentu saja saya ingin mempertahankannya. Saya pikir dia juga senang dengan kami,” imbuh Emery.

Ya, belakangan santer terdengar rumor bahwa Luiz jadi target Arsenal untuk didatangkan pada bursa transfer Januari 2024. Bahkan saat ini, The Gunners -julukan Arsenal- dilaporkan telah menyiapkan strategi untuk memboyong pemain asal Brasil itu ke Stadion Emirates.

