HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Nyinyir, Sebut Pratama Arhan Jalani Karier Suram di Tokyo Verdy

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |21:30 WIB
Media Malaysia Nyinyir, Sebut Pratama Arhan Jalani Karier Suram di Tokyo Verdy
Pratama Arhan dan rekan setimnya di Tokyo Verdy (Foto: Instagram/Pratama Arhan)
KUALA LUMPUR – Nada nyinyir dilontarkan media Malaysia, Semuanya Bola soal perjalanan karier Pratama Arhan di klub Liga 2 Jepang, Tokyo Verdy. Media tersebut menyebut Arhan menjalani karier yang suram di klub berseragam hijau tersebut.

Masa depan Arhan menjadi teka-teki usai kontraknya bersama klub Liga 2 Jepang, Tokyo Verdy tak diperpanjang. Selama berkarier di Negeri Sakura, Arhan tercatat hanya tampil sebanyak empat kali dengan catatan waktu bermain 255 menit.

Arhan dipastikan tidak akan bertahan bersama Verdy. Kepastian itu diungkap sang agen, Dusan Bogdanovic ketika ditemui beberapa waktu lalu.

“Tokyo Verdy kan ke J1 League (promosi ke kasta teratas Liga Jepang), Tapi rencananya kami sudah dusa sampai tiga bulan yang lalu. Kami akan pindah dari Tokyo Verdy. Mungkin beberapa minggu ke depan kami akan umumkan kemana destinasi Arhan,” kata Bogdanovic di Tangerang pada Minggu (3/12/2023).

Nada nyinyir pun terdengar dari negara tetangga. Media Malaysia, Semuanya Bola menyebut Arhan menjalani karier suram di Tokyo Verdy lantaran terlalu minim menit bermain.

“Perjalanan pemain bintang Indonesia, Pratama Arhan bisa dibilang sangat suram setelah bek solid itu sudah dua musim bermain di Liga 2 Jepang bersama Tokyo Verdy,” tulis Semuanya Bola dalam artikelnya, Selasa (5/12/2023).

Halaman:
1 2
      
