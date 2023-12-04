Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tak Pulang ke Tanah Air, Pratama Arhan Tunggu Panggilan Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |20:17 WIB
Tak Pulang ke Tanah Air, Pratama Arhan Tunggu Panggilan Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023
Pratama Arhan tunggu panggilan perkuat Timna Indonesia di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
TANGERANG - Agen Pratama Arhan, Dusan Bogdanovic menyatakan kliennya tidak pulang ke Indonesia sementara waktu. Arhan akan menunggu kepastian apakah memperkuat Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023

Pratama Arhan tampaknya masih berada di Jepang karena kompetisi kasta kedua Liga Jepang (J2 League) baru usai. Timnya, Tokyo Verdy pun promosi ke J1 League.

Sebatas informasi, Piala Asia 2023 akan bergulir pada 12 Januari sampai dengan 10 Februari di Qatar. Timnas Indonesia tergabung di Grup D bersama Irak, Jepang, dan Vietnam.

Dusan Bogdanovic mengatakan belum ada kabar terkait Pratama Arhan akan kembali ke Indonesia. Jadi, pemain itu masih akan menetap sementara waktu di Jepang.

"Arhan pasti tetap di luar negeri, tapi untuk sementara apakah dia masuk daftar pemain untuk persiapan AFC bulan Januari," kata Dusan Bogdanovic di Tangerang, Minggu (3/12/2023).

