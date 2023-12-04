Bakal Tinggalkan Tokyo Verdy, Pratama Arhan Ternyata Banjir Tawaran dari Klub Lokal hingga Asia

Pratama Arhan sudah dapat tawaran dari banyak klub (Foto: Instagram/@tokyo_verdy)

JAKARTA - Agen Pratama Arhan, Dusan Bogdanovic, menyatakan kliennya banjir tawaran dari tim-tim Liga Indonesia dan Asia. Rayuan itu datang setelah sang pemain dipastikan meninggalkan Tokyo Verdy pada akhir kontraknya.

Sebagaimana diketahui, Tokyo Verdy mengontrak Arhan hingga akhir Desember 2023. Namun, pemain berusia 22 tahun itu akan dilepas karena minim mendapat menit bermain dan tidak ada negosiasi perpanjangan kontrak.

Bogdanovic mengatakan memang ada klub di Indonesia yang ingin memakai jasa Arhan pada musim depan. Tidak hanya itu, klub-klub di Asia pun meminati sang klien.

"Indonesia pasti. Luar negeri juga ada, termasuk negara Asia dan negara Asia Tenggara," kata Bogdanovic di Tangerang, Minggu 4 Desember 2023.

Pria berusia 44 tahun itu mengatakan memang tidak bisa membocorkan nama-nama tim yang memburu Arhan. Jadi, dia hanya memberikan informasi tersebut saja untuk saat ini.

"Tapi ya saya tidak bisa sebutkan nama-namanya," tukas Bogdanovic.