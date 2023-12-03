Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Real Madrid vs Granada di Liga Spanyol 2023-2024: Menang 2-0, Los Blancos Kembali ke Puncak Klasemen

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |02:32 WIB
Hasil Real Madrid vs Granada di Liga Spanyol 2023-2024: Menang 2-0, <i>Los Blancos</i> Kembali ke Puncak Klasemen
Selebrasi Brahim Diaz usai cetak gol di laga Real Madrid vs Granada. (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID Real Madrid kembali menguasai puncak klasemen Liga Spanyol 2023-2024 usai menang atas Granada, pada Minggu (3/12/2023) dini hari WIB. Bermain di Stadion Santiago Bernabeu, tim berjuluk Los Blancos itu tepatnya menang dengan skor meyakinkan 2-0.

Sebelum laga melawan Granada di pekan ke-15 Liga Spanyol 2023-2024 itu, Madrid sempat tergusur dari puncak klasemen oleh Girona. Sebab Girona sukses merebut kemenangan atas Valencia.

Kendati demikian, Madrid berhasil kembali menguasai posisi pertama usai menang atas Granada. Dua gol kemenangan Los Blancos pun dicetak oleh Brahim Diaz pada menit 26 dan Rodrygo Goes di menit 57.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Madrid mampu tampil baik. Sejumlah peluang mampu diciptakan pasukan Carlo Ancelotti tersebut sejak menit pertama.

Real Madrid vs Granada

Namun, gol baru tercipta di menit 26 berkat aksi Brahim Diaz. Pemain berusia 24 tahun tersebut mampu mencatatkan namanya usai meneruskan umpan cantik Toni Kroos.

Skor 1-0 bertahan hingga laga berakhir. Memasuki babak kedua, Madrid terus menekan tim tamu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
