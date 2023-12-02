Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Carlo Ancelotti Ungkap Kondisi Terkini Jude Bellingham Jelang Laga Real Madrid vs Granada

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |18:21 WIB
Carlo Ancelotti Ungkap Kondisi Terkini Jude Bellingham Jelang Laga Real Madrid vs Granada
Jude Bellingham dipastikan baik-baik saja untuk laga Real Madrid vs Granada (Foto: REUTERS)
CARLO Ancelotti ungkap kondisi terkini Jude Bellingham jelang laga Real Madrid vs Granada. Sang pelatih asal Italia menegaskan bahwa Bellingham tersedia untuk laga tersebut setelah sempat ada kecemasan mengenai cederanya.

Bellingham hanya berlatih selama lima menit dalam sesi latihan Real Madrid pada Jumat (1/12/2023) kemarin. Itu menjadi sesuatu yang merisaukan karena Bellingham sebelumnya sempat mengalami cedera di awal November ini.

Jude Bellingham

Setelah pulih, eks pemain Borussia Dortmund ini mencetak dua gol dan satu assist dalam dua penampilan terakhirnya di Liga Spanyol dan Liga Champions 2023-2024. Tentunya fisik Bellingham harus dijaga agar dirinya tidak lagi mengalami cedera.

Terlebih, Ancelotti mengatakan Bellingham sedikit mengalami cedera ringan pada pergelangan kakinnya. Kendati demikian, dia dipastikan siap tempur pada laga kontra Granada yang akan dihelat di Santiago Bernabeau, Madrid pada Minggu (3/12/2023) dini hari WIB.

“Bellingham siap bermain. Dia tidak punya masalah. Dia sedikit lelah dan ada sedikit rasa tidak nyaman di pergelangan kakinya,” kata Ancelotti dilansir laman resmi klub, Sabtu (2/12/2023).

Ancelotti mengonfirmasi bahwa Bellingham menyudahi sesi latihan secara prematur pada hari Jumat (1/12/2023) hanya sebagai langkah pencegahan. Real Madrid enggan mengambil risiko yang dapat mengakibatkan Bellingham absen pada laga kontra Granada.

