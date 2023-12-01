Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Momen Haru dan Respek Jude Bellingham Minta Suporter Real Madrid untuk Support Joselu Setelah Cetak Gol di Liga Champions 2023-2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |12:17 WIB
Momen Haru dan Respek Jude Bellingham Minta Suporter Real Madrid untuk Support Joselu Setelah Cetak Gol di Liga Champions 2023-2024
Momen haru dan respek Jude Bellingham minta suporter Real Madrid untuk support Joselu setelah cetak gol di Liga Champions 2023-2024. (Foto: Real Madrid)
A
A
A

MOMEN haru dan respek Jude Bellingham yang minta suporter Real Madrid untuk support Joselu setelah mencetak gol di Liga Champions menarik untuk diulas. Terlebih, aksi ini mirip seperti yang pernah dilakukan Cristiano Ronaldo dulu.

Seperti diketahui, Real Madrid baru saja menumbangkan Napoli di matchday kelima fase grup Liga Champions 2023-2024. Bertanding di Santiago Bernabeu, Kamis 30 November 2023, Los Blancos -julukan Real Madrid- sukses mengalahkan Napoli dengan skor 4-2.

Jude Bellingham. Foto: Reuters

Pada mulanya, Madrid harus tertinggal lebih dulu setelah Giovanni Simeone mencetak gol cepat di menit ke-9. Selang dua menit, Real Madrid mampu membalasnya melalui gol Rodrygo Goes. Pada menit ke-22, Madrid bahkan berbalik unggul setelah Jude Bellingham mencetak gol.

Di babak kedua, Napoli yang tertinggal sukses menyamakan kedudukan melalui Andre-Frank Zambo Anguissa. Namun di menit-menit akhir babak kedua, Real Madrid kembali mencetak dua gol melalui Nicolaz Paz pada menit 84 dan juga Joselu pada masa injury time.

Sebuah momen haru terjadi setelah Joselu mencetak gol. Pada momen itu, terlihat pemain Espanyol itu tidak melakukan selebrasi. Dirinya bahkan lebih tampak meminta maaf kepada fans Real Madrid karena penampilannya yang menyia-nyiakan banyak peluang sepanjang pertandingan itu.

Mengetahui hal itu, Jude Bellingham segera datang menghampiri Joselu di sudut lapangan. Dirinya kemudian mendorong rekan satu timnya itu untuk berselebrasi bersama para suporter. Lebih dari itu, pemain muda asal Inggris itu juga meminta fans yang ada di tribun untuk memberikan tepuk tangan bagi Joselu.

Momen ini mirip seperti yang pernah dilakukan Cristiano Ronaldo kepada Karim Benzema di awal kariernya bersama Real Madrid. Kala itu, Ronaldo juga meminta suporter Real Madrid untuk tidak mengejek Benzema yang belum bisa tampil apik.

Pemain asal Portugal itu bahkan rela memberikan penalti yang menjadi haknya pada Benzema. Hal itu dilakukan demi bisa mengembalikan kepercayaan diri Benzema.

Halaman:
1 2
      
