Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Lagi-Lagi Terpukau dengan Permainan Jude Bellingham di Real Madrid, Carlo Ancelotti: Dia Pesepakbola Cerdas

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |04:03 WIB
Lagi-Lagi Terpukau dengan Permainan Jude Bellingham di Real Madrid, Carlo Ancelotti: Dia Pesepakbola Cerdas
Pemain Real Madrid, Jude Bellingham. (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID - Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, lagi-lagi lempar pujian kepada anak buahnya, Jude Bellingham yang terus-terusan membuat kejutan dengan bermain baik. Menurut Ancelotti, Bellingham adalah pemain yang cerdas, sehingga dapat beradaptasi dengan di Madrid meski baru bergabung.

Sebagaimana diketahui, pemain asal Inggris tersebut sudah mencatatkan 15 gol dari 14 penampilan bersama Los Blancos -julukan Real Madrid- dalam berbagai ajang. Tentunya itu menjadi catatan positif untuk pemain tersebut

Carlo Ancelotti mengatakan sangat tepat Real Madrid bisa mendapatkan Bellingham. Pasalnya, pemain memberikan kontribusi besar buat timnya sejauh ini.

"Dia adalah seorang profesional sejati, seorang pemuda yang serius dan cerdas," kata Carlo Ancelotti dilansir dari Tuttomercato, Rabu (29/11/2023).

Jude Bellingham

Mantan pelatih AC Milan itu mengatakan pemain berusia 20 tahun itu memang mau bekerja keras saat berlatih dan berlaga. Itu pun membuat pemain tersebut makin menyatu dengan tim.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/10/51/1654113/hasil-sea-games-2025-indonesia-raih-emas-ketiga-dari-cabor-petanque-cxs.jpg
Hasil SEA Games 2025: Indonesia Raih Emas Ketiga dari Cabor Petanque
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/ketua_badan_tim_nasional_sumardji.jpg
Sumardji Bakal Tiru Cara Shin Tae-yong untuk Bikin Timnas Indonesia U-22 Menggila Lawan Myanmar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement