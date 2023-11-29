Lagi-Lagi Terpukau dengan Permainan Jude Bellingham di Real Madrid, Carlo Ancelotti: Dia Pesepakbola Cerdas

MADRID - Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, lagi-lagi lempar pujian kepada anak buahnya, Jude Bellingham yang terus-terusan membuat kejutan dengan bermain baik. Menurut Ancelotti, Bellingham adalah pemain yang cerdas, sehingga dapat beradaptasi dengan di Madrid meski baru bergabung.

Sebagaimana diketahui, pemain asal Inggris tersebut sudah mencatatkan 15 gol dari 14 penampilan bersama Los Blancos -julukan Real Madrid- dalam berbagai ajang. Tentunya itu menjadi catatan positif untuk pemain tersebut

Carlo Ancelotti mengatakan sangat tepat Real Madrid bisa mendapatkan Bellingham. Pasalnya, pemain memberikan kontribusi besar buat timnya sejauh ini.

"Dia adalah seorang profesional sejati, seorang pemuda yang serius dan cerdas," kata Carlo Ancelotti dilansir dari Tuttomercato, Rabu (29/11/2023).

Mantan pelatih AC Milan itu mengatakan pemain berusia 20 tahun itu memang mau bekerja keras saat berlatih dan berlaga. Itu pun membuat pemain tersebut makin menyatu dengan tim.