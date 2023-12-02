Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sempat Disindir Media Argentina, Jakarta Sukses Gelar Laga Terbanyak di Piala Dunia U-17 2023!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |14:07 WIB
Sempat Disindir Media Argentina, Jakarta Sukses Gelar Laga Terbanyak di Piala Dunia U-17 2023!
Timnas Argentina U-17 ketika berlaga di JIS pada Piala Dunia U-17 2023 (Foto: MPI/Aldhi Chandra)
A
A
A

SEMPAT disindir media Argentina, Jakarta sukses gelar laga terbanyak di Piala Dunia U-17 2023. Selama pementasan Piala Dunia U-17 2023, Jakarta International Stadium (JIS) digunakan sebanyak 16 kali.

Pada Juni 2023 lalu, ketika Timnas Argentina hendak tampil di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), media Argentina Sol Play 91.5 pernah mengangkat berita tentang Jakarta. Namun, Sol Play 91.5 menyoroti bahwa Jakarta adalah kota yang akan segera tenggelam, bukan tentang pertandingan sepakbola antara Argentina dan Timnas Indonesia.

Media Argentina

“Jakarta tenggelam: masalah yang pelik dari ibu kota Indonesia tempat Timnas Argentina akan bermain Senin ini,” demikian judul dari media Argentina tersebut, sebelum laga Timnas Indonesia vs Argentina dimainkan pada 19 Juni 2023.

Media tersebut mengulas tentang Jakarta sebagai kota dengan penduduk terpadat keempat. Bahkan, mereka menambahkan bahwa ibu kota Indonesia ini memiliki banyak masalah.

“Jakarta adalah kota terpadat keempat di planet ini dengan penduduk lebih dari 10 juta jiwa yang memiliki banyak masalah,” tambah media tersebut dalam artikelnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1655843/klasemen-medali-sea-games-2025-hari-keenam-indonesia-nyaman-di-posisi-2-dengan-43-emas-uyn.webp
Klasemen Medali SEA Games 2025 Hari Keenam: Indonesia Nyaman di Posisi 2 dengan 43 Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/tim_tenis_putri_meraih_medali_emas_ke_28_untuk_kon.jpg
Pecah Rekor 24 Tahun! Tenis Indonesia Kawinkan Dua Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement