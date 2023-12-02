Sempat Disindir Media Argentina, Jakarta Sukses Gelar Laga Terbanyak di Piala Dunia U-17 2023!

SEMPAT disindir media Argentina, Jakarta sukses gelar laga terbanyak di Piala Dunia U-17 2023. Selama pementasan Piala Dunia U-17 2023, Jakarta International Stadium (JIS) digunakan sebanyak 16 kali.

Pada Juni 2023 lalu, ketika Timnas Argentina hendak tampil di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), media Argentina Sol Play 91.5 pernah mengangkat berita tentang Jakarta. Namun, Sol Play 91.5 menyoroti bahwa Jakarta adalah kota yang akan segera tenggelam, bukan tentang pertandingan sepakbola antara Argentina dan Timnas Indonesia.

“Jakarta tenggelam: masalah yang pelik dari ibu kota Indonesia tempat Timnas Argentina akan bermain Senin ini,” demikian judul dari media Argentina tersebut, sebelum laga Timnas Indonesia vs Argentina dimainkan pada 19 Juni 2023.

Media tersebut mengulas tentang Jakarta sebagai kota dengan penduduk terpadat keempat. Bahkan, mereka menambahkan bahwa ibu kota Indonesia ini memiliki banyak masalah.

“Jakarta adalah kota terpadat keempat di planet ini dengan penduduk lebih dari 10 juta jiwa yang memiliki banyak masalah,” tambah media tersebut dalam artikelnya.