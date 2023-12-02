Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Jerman U-17 vs Timnas Prancis U-17 di Final Piala Dunia U-17 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |13:18 WIB
Link Live Streaming Timnas Jerman U-17 vs Timnas Prancis U-17 di Final Piala Dunia U-17 2023
Timnas Prancis U-17 kala mentas di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: FIFA)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Jerman U-17 vs Timnas Prancis U-17 di final Piala Dunia U-17 2023 dapat Anda klik di akhir artikel ini. Laga pamungkas Piala Dunia U-17 2023 Indonesia ini akan dilangsungkan di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (2/12/2023) pukul 19.00 WIB.

Duel Jerman U-17 vs Prancis U-17 di final Piala Dunia U-17 2023 ini menjadi final ulangan. Enam bulan sebelumnya, kedua tim juga bertemu di final Piala Eropa U-17 2023 untuk memutuskan pihak mana yang dinobatkan sebagai juara di Budapest.

Timnas Jerman U-17

Hasilnya, Jerman U-17 keluar sebagai juara Piala Eropa U-17 2023, menyusul kemenangan dramatis atas Prancis U-17 dengan skor 5-4 dalam adu penalti. Kini, pasukan Christian Wuck itu akan mencari mahkota juara dunia U-17 untuk pertama kalinya.

Sementara di kubu lawan, Prancis U-17 ingin membalaskan dendamnya terhadap Jerman di Piala Dunia U-17 2023. Mereka juga tampil mengesankan di pentas dunia, dengan fondasi kesuksesan dalam upayanya saat bertahan dengan solid.

Satu-satunya gol ke gawang Les Bleuets sepanjang Piala Dunia U-17 2023 terjadi saat melawan Mali dalam kemenangan 2-1 mereka di semifinal. Di laga itu, Prancis mampu bangkit dan akhirnya menang tipis atas Mali sehingga lolos ke partai puncak Piala Dunia U-17 2023.

Sementara itu, Timnas Jerman U-17 mengalahkan Argentina di semifinal lewat drama adu penalti dengan skor 4-2 (3-3). Namun, sejauh ini Der Panzer muda belum pernah juara di Piala Dunia U-17, dan paling mentok menjadi runner up pada 1985.

Bek Timnas Jerman U-17, Eric Da Silva Moreira, menegaskan timnya sudah mengetahui cara untuk mengalahkan Prancis U-17 untuk kedua kalinya di final tahun ini. Hal itu berkaca dari pertemuan kedua tim sebelumnya di Piala Eropa U-17 2023.

"Ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Di Euro, kami mengalahkan mereka di babak penyisihan grup dan final, kami tahu apa yang harus kita lakukan," kata Eric Da Silva Moreira, mengutip dari laman resmi FIFA.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/11/1655751/bukan-cuma-indra-sjafri-akmal-marhali-minta-tanggung-jawab-zainuddin-amali-atas-kegagalan-emas-sig.webp
Bukan Cuma Indra Sjafri, Akmal Marhali Minta Tanggung Jawab Zainuddin Amali atas Kegagalan Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/14/pencak_silat.jpg
Pencak Silat Indonesia Bekuk Singapura, Tambah Medali Emas ke-36 di SEA Games 2025!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement