LINK live streaming Timnas Jerman U-17 vs Timnas Prancis U-17 di final Piala Dunia U-17 2023 dapat Anda klik di akhir artikel ini. Laga pamungkas Piala Dunia U-17 2023 Indonesia ini akan dilangsungkan di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (2/12/2023) pukul 19.00 WIB.

Duel Jerman U-17 vs Prancis U-17 di final Piala Dunia U-17 2023 ini menjadi final ulangan. Enam bulan sebelumnya, kedua tim juga bertemu di final Piala Eropa U-17 2023 untuk memutuskan pihak mana yang dinobatkan sebagai juara di Budapest.

Hasilnya, Jerman U-17 keluar sebagai juara Piala Eropa U-17 2023, menyusul kemenangan dramatis atas Prancis U-17 dengan skor 5-4 dalam adu penalti. Kini, pasukan Christian Wuck itu akan mencari mahkota juara dunia U-17 untuk pertama kalinya.

Sementara di kubu lawan, Prancis U-17 ingin membalaskan dendamnya terhadap Jerman di Piala Dunia U-17 2023. Mereka juga tampil mengesankan di pentas dunia, dengan fondasi kesuksesan dalam upayanya saat bertahan dengan solid.

Satu-satunya gol ke gawang Les Bleuets sepanjang Piala Dunia U-17 2023 terjadi saat melawan Mali dalam kemenangan 2-1 mereka di semifinal. Di laga itu, Prancis mampu bangkit dan akhirnya menang tipis atas Mali sehingga lolos ke partai puncak Piala Dunia U-17 2023.

Sementara itu, Timnas Jerman U-17 mengalahkan Argentina di semifinal lewat drama adu penalti dengan skor 4-2 (3-3). Namun, sejauh ini Der Panzer muda belum pernah juara di Piala Dunia U-17, dan paling mentok menjadi runner up pada 1985.

Bek Timnas Jerman U-17, Eric Da Silva Moreira, menegaskan timnya sudah mengetahui cara untuk mengalahkan Prancis U-17 untuk kedua kalinya di final tahun ini. Hal itu berkaca dari pertemuan kedua tim sebelumnya di Piala Eropa U-17 2023.

"Ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Di Euro, kami mengalahkan mereka di babak penyisihan grup dan final, kami tahu apa yang harus kita lakukan," kata Eric Da Silva Moreira, mengutip dari laman resmi FIFA.