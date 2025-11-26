Klasemen Liga Champions 2025-2026: Chelsea Masuk 5 Besar, Barcelona Posisi 15!

Klasemen Liga Champions 2025-2026 hingga matchday 5 sudah diketahui setelah Chelsea menang atas Barcelona 3-0 (Foto: UEFA)

KLASEMEN Liga Champions 2025-2026 sudah diketahui. Bayern Munich dan Arsenal masih belum tergoyahkan di puncak. Sementara, Barcelona nangkring di tangga ke-15 usai kalah 0-3 dari Chelsea!

Saksikan Liga Champions 2025-2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Chelsea Tembus 5 Besar

Sebanyak sembilan pertandingan digelar pada Rabu (26/11/2025) dini hari WIB. Sorotan utama tentu terarah pada laga Chelsea vs Barcelona di Stadion Stamford Bridge, London.

Betapa tidak, tuan rumah sanggup menang dengan skor 3-0. Tiga gol tersebut disumbangkan bunuh diri Jules Kounde (27’), Estevao (55’), dan Liam Delap (73’).

Berkat kemenangan itu, Chelsea menembus lima besar. Mereka mengoleksi 10 poin dari lima laga yang sudah dimainkan. Sedangkan, Barcelona bertengger di posisi 15 dengan tujuh angka!

Puncak klasemen tak berubah. Bayern, Arsenal, dan Inter Milan, yang sama-sama mengumpulkan 12 poin, baru akan bermain Kamis 27 November 2025 dini hari WIB.