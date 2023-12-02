Presiden FIFA Gianni Infantino Tiba di Indonesia Jelang Final Piala Dunia U-17 2023: Negara yang Indah!

PRESIDEN FIFA, Gianni Infantino, tiba di Indonesia pada hari ini, Sabtu (2/12/2023) pagi WIB jelang final Piala Dunia U-17 2023. Setibanya di Tanah Air, orang nomor satu di federasi sepakbola dunia itu langsung memuji Indonesia sebagai negara yang indah!

Kedatangan Gianni Infantino di Indonesia diketahui di unggahan akun Instagram pribadinya, @gianni_infantino. Dalam unggahan tersebut, pria berkebangsaan Swiss itu mengaku senang bisa kembali menginjakkan kakinya di Indonesia.

Terlebih, Gianni Infantino merasa mendapatkan sambutan yang spesial dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sebelumnya, pria 53 tahun itu juga telah berkunjung ke Indonesia saat opening ceremony Piala Dunia U-17 2023 pada 10 November 2023.

"Senang bisa kembali ke Indonesia menjelang final FIFA U-17 World Cup 2023. Terima kasih kepada Presiden @pssi Erick Thohir atas sambutan yang hangat dan atas dukungannya selama turnamen fantastis ini," tulis Gianni Infantino di unggahan akun Instagram pribadinya, @gianni_infantino, Sabtu (2/12/2023).